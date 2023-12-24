Администрация Рязани рассказала об уборке города от снега

Днем 24 декабря коммунальные службы проводили грейдирование улиц, сдвигали снег на обочины, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В ночь с 24 на 25 декабря вывоз снега будет производиться с улиц Новоселов, Ленинского комсомола, Ленина, Московское шоссе, площадей Мичурина и Свободы.

Особое внимание ночью будет уделено уборке тротуаров. Запланированы работы на улицах Затинная (от Свободы до Есенина), Полевая (от Есенина до Введенской), Некрасова (от Новослободской до Соборной), Грибоедова, Павлова, Петрова, Пожалостина, Солнечная, дорога от д. 13 по Касимовскому шоссе до ул. Кальной, Кальная, Яхонтова, Окский проезд, Фрунзе, Скоморошинская, Садовая, Новослободская, Есенина, Маяковского, Горького, Урицкого, Лермонтова, Электрозаводская, Радиозаводская, Подгорная, Новая, Кольцова, Кудрявцева, Пролетарская, Чапаева, Любкнехта, Вознесенская, Введенская, Семчинская, Интернациональная, Дачная, Магистральная, Медицинская, Бронная, Энгельса, Молодежная, Пирогова.

Администрация Рязани просит с пониманием отнестись к проводимым работам, не оставлять припаркованные автомобили и не мешать проведению уборки снега.