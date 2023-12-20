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Администрация Рязани приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний-2023»

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Фото: сайт администрации
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Мэр Рязани Виталий Артемов и руководители структурных подразделений администрации присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний-2023».

Необычная новогодняя елка украшена посланиями с мечтами детей. Среди них – спортивный инвентарь, конструкторы и музыкальные инструменты. Теперь желания ребят исполнят и сотрудники администрации Рязани.

«Елка желаний» проходит в стране ежегодно по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Присоединиться к акции может каждый желающий на сайте елкажеланий.рф. Сделать это можно до конца февраля.

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