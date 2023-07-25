Администрация Рязани пояснила работу светофора на улице Спортивной

На улице Спортивной поворот налево к областному суду не отменен, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сообщение о смене организации движения транспорта на участке появилось в соцсетях 25 июля.

По информации управления благоустройства, для увеличения пропускной способности дороги на светофоре отменили выделенную фазу поворота налево.

Водители, двигаясь в сторону улицы Гагарина, могут поворачивать налево, ехать прямо с левой полосы, с правой разрешено двигаться только прямо.

Установлены соответствующие дорожные знаки.