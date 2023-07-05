Администрация Рязани отреагировала на появление петиции с требованием уволить директора школы №63 Людмилу Илюкину.
Сообщается, что управление образования рязанской мэрии изучило ситуацию с педагогическими кадрами в школе. Ранее авторы петиции заявили, что из школы уволилось много квалифицированных педагогов из-за действий директора:
Сейчас в школе работают как опытные, так и молодые педагоги. Всего в 2023 году из школы уволились пять педагогов: один – в связи с переездом, ещё два в связи с перерасчётом пенсии и два в связи с переходом на работу в новую школу №76 в Кальном. При этом за последний год на работу в школу пришли 12 учителей, в дипломах об образовании которых отметки «отлично» и «хорошо».
Отмечается, что учащиеся школы показывают хорошие результаты на ЕГЭ и ОГЭ. В 2023 году пять 11-классников окончили школу с золотой медалью, семь 9-классников получили аттестат с отличием.