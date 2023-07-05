Среда, 5 июля, 2023
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Администрация Рязани отреагировала на появление петиции с требованием уволить директора школы №63

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Фото со стены Елены Сорокиной ВКонтакте

Администрация Рязани отреагировала на появление петиции с требованием уволить директора школы №63 Людмилу Илюкину.

Сообщается, что управление образования рязанской мэрии изучило ситуацию с педагогическими кадрами в школе. Ранее авторы петиции заявили, что из школы уволилось много квалифицированных педагогов из-за действий директора:

– Людмила Вячеславовна Илюкина назначена на должность директора учебного учреждения в 2020 году. Она прошла соответствующую аттестацию, дисциплинарных взысканий не имеет. В школе осуществляется контроль за профессиональной деятельностью всех учителей, — говорится в сообщении администрации.

Сейчас в школе работают как опытные, так и молодые педагоги. Всего в 2023 году из школы уволились пять педагогов: один – в связи с переездом, ещё два в связи с перерасчётом пенсии и два в связи с переходом на работу в новую школу №76 в Кальном. При этом за последний год на работу в школу пришли 12 учителей, в дипломах об образовании которых отметки «отлично» и «хорошо».

Отмечается, что учащиеся школы показывают хорошие результаты на ЕГЭ и ОГЭ. В 2023 году пять 11-классников окончили школу с золотой медалью, семь 9-классников получили аттестат с отличием.

– Администрация школы №63 открыта для контакта и готова к диалогу с родителями учеников. Родителям предлагают договориться о встрече и лично обсудить все волнующие вопросы. Время встречи можно согласовать по телефонам 41-41-90, 41-16-82, — отметили в мэрии.

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