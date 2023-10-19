Четверг, 19 октября, 2023
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Администрация Рязани обратилась к водителям и пешеходам

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Администрация Рязани призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения.

Вечером 18 октября на ул. Станкозаводской вне пешеходного перехода легковым автомобилем был совершен наезд на пешехода, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

С начала года в результате ДТП в Рязани погибли 17 человек, пострадали более 700. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 1%.

Администрация города Рязани призывает водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения.

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