Администрация Рязани обратилась к водителям и пешеходам

Администрация Рязани призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения.

Вечером 18 октября на ул. Станкозаводской вне пешеходного перехода легковым автомобилем был совершен наезд на пешехода, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

С начала года в результате ДТП в Рязани погибли 17 человек, пострадали более 700. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий на 1%.

Администрация города Рязани призывает водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения.