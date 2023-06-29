Четверг, 29 июня, 2023
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Администрация Рязани назвала адреса пунктов, где принимают документы для службы по контракту

7info7

26 июня в Рязани открылись пункты приёма документов от граждан, которые хотят пройти военную службы по контракту. Они работают в помещениях префектур районов города, сообщают в мэрии.

Адреса пунктов:

  • улица Горького, дом 1, кабинет 32, телефон для справок: +7 (4912) 44-65-38 — МКУ «УДТ города Рязани» Октябрьский район;
  • улица Дзержинского, дом 10, кабинет 1, телефон для справок: +7 (4912) 76-47-88 — МКУ «УДТ города Рязани» Железнодорожный район;
  • Московское шоссе, дом 18, кабинет 4, телефон для справок: +7 (4912) 35-05-42 — МКУ «УДТ города Рязани» Московский район;
  • улица Вознесенская, дом 51а, кабинет 1, телефон для справок: +7 (4912) 28-04-86 — МКУ «УДТ города Рязани» Советский район.

Пункты приёма документов работают с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48). В пятницу — сокращённый день работы, пункты открыты до 17.00 с перерывом с 13.00 до 13.48.

Суббота и воскресенье — выходные дни.

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