Администрация прокомментировала вырубку деревьев на улице Белякова

В администрации сообщили, что вырубка и обрезка деревьев на улице Белякова ведется в целях предотвращения их обрушения и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан.

В ходе обследования деревьев на территории спортивной школы «Сокол» комиссия установила, что по периметру стадиона растут 77 бальзамических тополей возрастом более 40 лет, в кронах которых обнаружены многочисленные сухие ветви и заломы, разрушения внутренних слоев стволов, трещины и признаки гниения. Из-за этого, во избежание опасности для жизни людей, комиссия признала деревья подлежащими вырубке.

Еще 240 бальзамических тополей, по словам администрации, нуждаются в жесткой топпинговой обрезке.