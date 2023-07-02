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Восстановлена подача электричества в Московском районе Рязани 2 июля

7info

Подача электроэнергии в Московском районе Рязани восстановлена, подача воды постепенно восстанавливается.

Электричества в Московском районе Рязани не было в течение часа из-за аварии на сетях «Рязаньэнерго», сообщила пресс-служба городской администрации.

Без света временно остались Канищево, Приокский, Дягилево, Недостоево. После проведения восстановительных работ электроэнергию включили.

Напомним, утром 2 июля жители Рязани сообщили о масштабном отключении электричества в Московском районе города. 

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