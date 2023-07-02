Восстановлена подача электричества в Московском районе Рязани 2 июля

Подача электроэнергии в Московском районе Рязани восстановлена, подача воды постепенно восстанавливается.
Электричества в Московском районе Рязани не было в течение часа из-за аварии на сетях «Рязаньэнерго», сообщила пресс-служба городской администрации.
Без света временно остались Канищево, Приокский, Дягилево, Недостоево. После проведения восстановительных работ электроэнергию включили.
Напомним, утром 2 июля жители Рязани сообщили о масштабном отключении электричества в Московском районе города.