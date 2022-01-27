Администрация поделилась снимками ночной уборки снега в Рязани

Мэрия Рязани сообщила, что в ночь на 27 января проводилась уборка снега в городе. Силами Дирекции благоустройства города и подрядных организаций вывезено около 5,5 тысяч кубометров снега.

Ночью подбор и вывоз снега осуществлялся на улицах Семинарской, Гагарина, Введенской, площади Мичурина, Свободы, Скорбященском проезде. Грейдирование проводили на улицах Солнечной, Вознесенской, Кальной, Затинной, Либкнехта. Грейдирование проводили в трех районах города.

Подметали и обрабатывали противогололедными средствами проезжую часть дорог общего пользования и разворотные круги общественного транспорта. В работе было задействовано порядка 90 единиц спецтехники: 21 комбинированная дорожная машина МБУ «ДБГ», 7 самосвалов, грейдеры, погрузчики, бульдозеры, а также 43 самосвала подрядчиков.