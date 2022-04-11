Администрация Касимова ответила на вопрос о ремонте улицы Советской

На главнуюНовости РязаниНовости КасимоваАдминистрация Касимова ответила на вопрос о ремонте улицы Советской 7info11.04.2022 13:56 Пользователь ВКонтакте на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова задал вопрос о ремонте улицы Советской в Касимове.— Это же просто кошмар для центра города, — написал мужчина. — Ездить нормально невозможно, а ведь в этом году юбилей города 870 лет, что на это скажут туристы города?- Реклама - Представители мэрии ответили, что по проектно-сметной документации стоимость ремонта улицы — 180 миллионов рублей.— К сожалению, сразу решить вопрос с ремонтом даже за счет субсидий областного бюджета просто невозможно. Мы проводим консультации с минтрансом по реализации проекта поэтапно. На это также требуется время. Поэтому пока запланировали ямочный ремонт, — говорится в сообщении.Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяСожителей-наркоторговцев задержали в Рязани Комментарии для сайта Cackle Новости СМИ2