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Понедельник, 11 апреля, 2022

Администрация Касимова ответила на вопрос о ремонте улицы Советской

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Администрация Касимова ответила на вопрос о ремонте улицы Советской

7info

Пользователь ВКонтакте на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова задал вопрос о ремонте улицы Советской в Касимове.

— Это же просто кошмар для центра города, — написал мужчина. — Ездить нормально невозможно, а ведь в этом году юбилей города 870 лет, что на это скажут туристы города?

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Представители мэрии ответили, что по проектно-сметной документации стоимость ремонта улицы — 180 миллионов рублей.

— К сожалению, сразу решить вопрос с ремонтом даже за счет субсидий областного бюджета просто невозможно. Мы проводим консультации с минтрансом по реализации проекта поэтапно. На это также требуется время. Поэтому пока запланировали ямочный ремонт, — говорится в сообщении.

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