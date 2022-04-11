Администрация Касимова ответила на вопрос о ремонте улицы Советской

— К сожалению, сразу решить вопрос с ремонтом даже за счет субсидий областного бюджета просто невозможно. Мы проводим консультации с минтрансом по реализации проекта поэтапно. На это также требуется время. Поэтому пока запланировали ямочный ремонт, — говорится в сообщении.