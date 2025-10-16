Четверг, 16 октября, 2025
Администрации Рязани подала в суд на подрядчика школы в Кальном

Валерия Мединская
Управление капстроительства администрации Рязани подало исковое заявление в арбитражный суд на компанию, которая строила школу в Кальном. Соответствующие данные появились в картотеке дел.

В иске содержится требование о необходимости устранения выявленных на этапе гарантийной эксплуатации дефектов строительных работ. Помимо этого, администрация намерена взыскать с подрядчика штраф размером 4,6 млн рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 19 января.

Договор между мэрией и строительной организацией был заключён в 2021 году. Первоначально цена контракта составляла 880 млн рублей, а срок сдачи объекта был определен на 25 ноября 2022 года. Впоследствии условия выполнения договора были скорректированы: бюджет работ увеличился до 1,144 млрд рублей, а срок сдачи перенесён на середину декабря.

