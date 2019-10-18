Место, где рождаются мечты

Накануне Всероссийского дня лицеиста рязанский лицей №52 устроил масштабное торжество для педагогов, учащихся и их родителей. Проведение подобного рода праздников – традиция, которой образовательное учреждение бережно дорожит. Ведь для представителей лицея это отличная возможность собраться вместе и в теплой атмосфере поразмышлять о самом главном: о том, почему для человека важно получить достойное образование, о том, как воспитание в любви и уважении помогает детям найти свою дорогу в жизни.

Не случайно главной темой для своего праздника в честь Дня лицеиста рязанский лицей № 52 в этом году выбрал тему мечты. Как известно, ребёнок не может жить без мечты. Мечта – это то, что вдохновляет его учиться и творить, это то, из чего рождаются цели и появляются идеи. Без мечты не может жить и учитель. Каждый педагог мечтает, чтобы его воспитанники не только прилежно усвоили урок, но и научились применять полученные знания на практике. А разве могут жить без мечты родители? В сердце каждого отца и матери теплится надежда на то, что будущее ребёнка будет сопряжено исключительно с такими понятиями как счастье и успех. Именно об этом размышляли и учителя, и дети, и родители на празднике в честь Дня лицеиста.

По-особенному тёплая атмосфера

Для меня участие в Дне лицеиста – это первое знакомство с понятием лицейского братства. В общеобразовательной школе, которую я закончила 6 лет назад, часто устраивали вечера в преддверии больших и маленьких праздников. Однако регулярное проведение шумных дискотек и творческих конкурсов сложно было назвать традицией. А в рязанском лицее №52 тёплые и душевные торжества – то, к чему готовятся заранее, с особым трепетом, то, что очень любят и с нетерпением ждут. И одно из таких событий, которое ни учащиеся, ни учителя не обходят стороной – День лицеиста. Традиций в лицее много, и проведение этого праздника – одна из них.

Большой зал дворца культуры «Приокский» с трудом вмещал гостей торжества. Малыши-первоклассники, с интересом наблюдающие за происходящим на сцене, старшеклассники, громко аплодирующие выступающим, внимательные учителя, следящие за порядком в зале, – всё это показывает: к празднику с особым трепетом и душой отнесся каждый его участник. Не обошлось торжество без визита родителей лицеистов, которые с особым вниманием наблюдали за чередой номеров и сменой декораций, ожидая появления на сцене своих детей.

В духе творчества

То, что в лицее №52 дети не только «грызут гранит науки», но и занимаются творчеством, доказывает большой концерт, организованный силами учащихся.

Вообще, наблюдая за талантливыми танцорами, музыкантами, вокалистами, можно сделать вывод: лицей – это площадка для творчества, где ребёнок может не только получить хороший багаж знаний. Здесь ему дадут возможность заниматься любимым делом. Любая инициатива будет поддержана и педагогами, и сверстниками. Воспитания в духе творчества – это основной принцип лицейского образования. Здесь дети не скрывают своих талантов и не стесняются развивать их, делясь друг с другом радостью, которую доставляет искусство.

Здесь рождаются мечты

Важной частью мероприятия по традиции стало посвящение в лицеисты недавно поступивших на учёбу детей. Ребята произнесли клятву, а с поздравительной речью к ним обратилась директор образовательного учреждения Ангелина Малистова. Она пожелала учащимся смело решать задачи, которые ставит перед ними жизнь.

Кроме того, на празднике состоялась инаугурация главы ученического самоуправления. Лицеисты избрали свои президентом Полину Пучков. В торжественной обстановке девушка получила напутственные слова от директора образовательного учреждения.

— Сегодня происходит историческое событие: в должность вступает президент лицея. Теперь твоя цель – ответственно исполнять свои обязанности, твоя задача – оправдать надежды лицейского братства и всячески помогать ему, – отметила Ангелина Малистова.

В такой важный для всех лицеистов день на сцене сбывались мечты учащихся лицея №52. Теперь впереди у ребят – интереснейшие учебные будни, масштабные цели, увлекательные научные открытия и творческий поиск. И, конечно же, новые мечты, исполнить которые помогут упорство, старание и вдохновение.