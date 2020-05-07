Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

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Управляющий Рязанским отделением ПАО «Сбербанк» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей». Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в это непростое время банк поддерживает своих клиентов и как организует работу своих подразделений.

– Иван Иванович, расскажите подробнее о выплатах, которые полагаются организациям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, вошедшим в перечень сфер, наиболее пострадавших от коронавируса. Какие организации могут на них рассчитывать? Каков размер этих выплат? На каких условиях их можно получить?

– Сбербанк участвует в государственной программе по выдаче кредитов под 0% на зарплату. Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей, перечень которых утвержден Правительством.

Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Кредит является целевым, выдаётся исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, на оплату страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ.

Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. При этом мы контролируем, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия. Ещё одно важное условие – на протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

Сбербанк разработал собственную специальную программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19.

Программа касается таких отраслей, как транспорт, гостиничная отрасль и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства. В ней могут принять участие юридические лица всех клиентских сегментов.

По малому и микробизнесу принято решение об упрощённом механизме реструктуризаций — предоставлении отсрочки на срок до шести месяцев по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции.

Также на срок до шести месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам. Речь идёт о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее, если выполнение данных обязательств затруднено в связи с влиянием коронавирусной инфекции.

– Как быть тем организациям, которые не входят в этот перечень (например, СМИ)? Где искать финансовую поддержку?

– Мы дорожим нашими клиентами и готовы рассматривать каждый случай индивидуально. К примеру, наш банк готов провести реструктуризацию в оперативном (упрощенном) режиме не только тем клиентам, чьи отрасли отмечены как пострадавшие, но и для отраслей, которые не вошли в перечень.

Для клиентов, которые практически не ощутили на себе негативный эффект от пандемии мы, как и прежде, готовы предложить финансирование, в том числе по льготным государственным программам. Это и программа субсидирования МЭР, программа субсидирования Беларусь (приобретение техники Белорусского производства), льготное кредитование МСХ.

Также отмечу, что в экономике существует мультипликативный эффект. Это когда поддержка одной отрасли приводит к кратному улучшению в других взаимосвязанных отраслях. Так, например, поддержка строительной отрасли положительно сказывается на поставщиках бетона, утеплителя, стекла, дерева, пластмасс, грузоперевозках, продажах бытовой техники и т.д. Недавно объявлено о снижении ставки по программе ипотечного кредитования. Это обязательно приведет к росту спроса на квартиры, а возможно, и к размещению рекламы в СМИ для продвижения застройщиками своих квартир на рынок.

– Как изменилось потребительское поведение в отношении вкладов с момента объявления пандемии?

– С начала апреля 2020 года мы отмечаем прирост вкладов физических лиц. Думаю, что это стало возможным благодаря мерам, которые предпринимал и принимает Сбербанк. В нашем банке было принято решение, что по всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая. Данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

– Что можно сказать о кредитовании населения? Рязанцы стали чаще или реже брать кредиты? Изменились ли суммы займов?

– На первую нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля пришелся максимальный спад кредитной активности. Количество всех кредитных заявок в первую неделю апреля по отношению к третьей неделе марта (16-22 марта) сократилось почти вдвое – на 43%. Вместе с тем после резкого спада в течение двух недель кредитная активность заемщиков медленно, но восстанавливается. И, конечно, для нас это позитивные признаки.

– Расскажите о кредитных каникулах. Что это такое? Кто может воспользоваться этой программой?

– Согласно Федеральному закону № 106-ФЗ, кредитные каникулы предоставляются гражданам при условии снижения официального дохода, облагаемого налогом, за последний месяц более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.

Следует учитывать, что, если заёмщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность, и будет начислена неустойка.

– Что будет со ставками по ипотеке. Как сложная экономическая ситуация может повлиять на них?

– Если говорить о сложившейся реальности, то большинство банков уже подняли ставки по ипотеке и ужесточили требования к клиентам (подняли первоначальный взнос, в качестве подтверждения дохода стали принимать только справки 2 НДФЛ и т.д.).

Стоит отметить, что, в отличие от других банков, Сбербанк не повышал ставки по ипотеке и не ужесточал условий кредитования.

Ставки находятся на историческом минимуме. Так ставки на готовое жилье начинаются всего от 8,1% годовых. Нами сохранен дисконт по ставке для готовых квартир. Мы предлагаем воспользоваться нашим сайтом DomClick.ru – это одна из самых полных баз объектов недвижимости в России. Здесь можно выбрать квартиру, новостройку или дом своей мечты. При этом, на 1000 квартир можно получить дисконт по ипотечной ставке в размере 0,3%.

Также если один из созаемщиков получает заработную плату на карту нашего банка или заемщики относятся к категории «молодая семья», то кредит будет рассчитан по льготным ставкам.

Очень хорошей новостью для наших клиентов стало то, что Сбербанк запустил ипотеку с государственной поддержкой на рынок новостроек.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиры в новостройках, не выходя из дома, что очень важно в условиях всеобщей самоизоляции.

– Какими программами поддержки могут воспользоваться рязанцы, временно потерявшие возможность выплачивать ипотечные кредиты?

– Если пострадавший от коронавируса клиент не подпадает под условия государственной программы по предоставлению кредитных каникул (например, если размер его ипотечного кредита превышает установленный правительством лимит), он может воспользоваться собственной специальной программой Сбербанка по реструктуризации задолженности на индивидуальных условиях. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

Хочу отметить, что данная программа распространяется как на ипотечные, так и на потребительские кредиты, в том случае, если заемщик пострадал от COVID -19.

Если же условия и этой специальной программы Сбербанка заемщику не подходят, банк готов рассмотреть его заявление в индивидуальном порядке и предложить варианты урегулирования. В нашем банке всегда действовали различные программы реструктуризации задолженности для заемщиков, испытывающих финансовые затруднения. В марте в связи распространением коронавируса и ухудшением финансового положения граждан из-за больничных и иных ограничений, связанных с пандемией, банком была разработана собственная программа реструктуризации на индивидуальных условиях. Наша программа подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Срок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Ограничений по сумму кредита по программе банка нет. Пакет документов при этом минимальный – паспорт и один из подтверждающих документов. Также банк работает и по программе кредитных каникул в соответствии с 106-ФЗ.

– Возрос ли интерес к дистанционным сервисам обслуживания у клиентов «Сбербанка» с момента объявления режима самоизоляции?

– Да, безусловно. В условиях самоизоляции наши удаленные сервисы позволили людям, не посещая офисов, пользоваться практическими всеми банковскими услугами.

Сегодня любой платеж можно провести онлайн — и это не только быстро и просто, но и безопасно. Кроме этого многие финансовые обязательства теперь могут исполняться автоматически — достаточно один раз настроить автоплатеж.

Мы отмечаем увеличение числа транзакций в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Увеличилось число оплат по QR-кодам.

И хочу отметить, что увеличилось количество клиентов возраста 65+, которые начали активно использовать наши удаленные сервисы. У них были зарегистрированны банковские карты и подключен «Сбербанк Онлайн», но они им не пользовались. А теперь пожилые люди сами консультируются со специалистами банка по телефону, просят помочь близких или успешно разбираются с интерфейсом самостоятельно.

– Совсем недавно в Рязани заработал сервис «Сбермаркет». Сегодня он может стать отличным помощником для тех, кто опасается поездок в магазины или находится на карантине. Рязанцы уже успели оценить его возможности?

В Рязани сервис доступен с конца января 2020 года. А в апреле «СберМаркет» расширил географию своей деятельности и теперь им пользуются жители 56 городов от Калининграда до Иркутска.

В период самоизоляции сервисы доставки приобретают особое значение. Речь идет уже не только об удобстве, но и о безопасности.

В «СберМаркете» действует бесконтактная доставка: курьер оставляет пакет у дверей и сообщает об этом клиенту по телефону, а оплата проходит картой через сайт или в приложении.

Уверен, что жители города оценили удобство данного сервиса и количество его пользователей будет расти.

– На фоне распространения коронавируса участились случаи мошенничества. Всё чаще появляются сообщения о хищении средств с карт рязанцев. Мошенники представляются сотрудниками Сбербанка и втираются в доверие к людям. Расскажите о распространённых уловках злоумышленников.

– Да, к сожалению, на фоне пандемии коронавируса возросло количество преступных схем. Злоумышленники придумывают новые способы завладения денежными средствами добропорядочных граждан. Они звонят людям и в ходе телефонных разговоров предлагают получить социальные меры поддержки в качестве компенсации за убытки, причиненные коронавирусом. Таким способом преступники получают информацию о банковских картах и личных данных. Или могут позвонить гражданам и сообщить, что они имели контакт с инфицированными коронавирусом людьми, поэтому к ним направлены эксперты для взятия анализа. При этом за проведение теста мошенники просят заплатить им 5000 рублей. После получения денег, звонившие просто пропадают. Еще одним вариантом обмана людей являются фальшивые звонки из городских поликлиник. Преступники выдают себя за медицинских работников и говорят о проблемах людей по результатам анализов, предлагая единственное спасение в виде дорогих препаратов. Однако после приобретения наивными гражданами таких лекарств, оказывается, что это безвредные «пустышки».

Мы всегда говорим нашим клиентам, что если вам звонят и просят предоставить данные вашей карты, ни в коем случае не сообщайте номер карты, ПИН-код и CVV2/CVC2- код, логин, пароль от Сбербанк-Онлайн или код СМС. Прекратите разговор и позвоните в банк любым удобным способом.

– Как не дать себя обмануть и защитить своих близких от действий злоумышленников?

– Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50, если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Сразу заканчивайте разговор. Работник банка никогда не попросит у вас секретные данные от карты или интернет-банка. Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

– Как пандемия отразилась на работе отделений Сбербанка в Рязани и Рязанской области? Какие меры применяются для того, чтобы обезопасить посетителей?

– Хочу отметить, что все наши офисы работали и работают в штатном режиме. Мы принимаем все необходимые меры для снижения риска распространения вируса.

Во всех наших филиалах проводится полная обработка дезинфицирующими средствами. Наши сотрудники на 100% обеспечены медицинскими масками, резиновыми перчатками и средствами дезинфекции.

На удалённую работу перешли в среднем 30 % сотрудников из разных подразделений. Для них созданы условия, чтобы банк мог продолжать бесперебойную работу по всем направлениям.

Сотрудники, которые работают в штатном режиме, при малейшем проявлении симптомов респираторных заболеваний отправляются на больничный и под наблюдение врачей.