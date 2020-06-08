Троица. История и традиции праздника

День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая, то и Троица выпадает на разные даты. В 2020 году День Святой Троицы пришёлся на 7 июня. Об истории праздника, его значении и традициях редакции РИА «7 новостей» рассказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука.

– Троица празднуется как торжество особой близости с Богом, как особое жертвоприношение, посвящённое Богу и преобразующее будущее излияние Святого Духа. Для христианской церкви это великое торжество. Вся история, связанная с Иисусом Христом, с его крестной смертью, погребением, Воскресением, явлением ученикам, Вознесением, – всё это было посвящено тому, чтобы в этот день родилась церковь, в которой мы и актуализируем для себя Дары Божьи, полученные благодаря Христовым страданиям.

Пятидесятница даёт возможность каждому из нас быть участниками Христовой жизни, смерти и Воскресения. Только после Пятидесятницы все апостолы получили тот постоянный дар Духа и могли бесстрашно проповедовать и совершать таинства. Это событие отражено в Евангелии от Луки.

– Откуда пошла традиция украшать храмы на Троицу зелёными веточками?

– Эта красивая и символическая традиция присуща русской церкви. Зелёный цвет символизирует вечность. Святой Дух, который приходит в этот день, приобщает нас к вечной жизни. Шелест зелёных листочков берёзы напоминает тот шум ветра, который раздался перед появлением огненных языков, воссиявших над каждым апостолом. И запах скошенной травы, который устилают полы в храмах, напоминает об особой тёплой благодати Духа Святого, к которой мы все приобщаемся в этот день.

– Когда правильнее идти в храм – в день Троицы или накануне, в родительскую субботу?

– Накануне все тоже приходят, чтобы помянуть усопших сродников. В этот день совершается соответствующая служба. Но поминовение усопших своим чередом, а торжества в честь праздника Святой Троицы – своим. Одно другому не мешает. И завтра (8 июня) – тоже очень значительный день – день Святого Духа. Вся наступающая седмица – сплошная, поста нет даже в среду и пятницу. Можно пользоваться всеми благами без ограничений.

– В продолжение темы ограничений: есть такое поверье, что в православные праздники нельзя шить, стирать, работать в огороде. Так ли это?

– Запрет работать в праздник берет начало из иудейской традиции, из Ветхого завета. Для нас же просто безрассудно утро литургии посвящать суете, торговле на рынке, стирке, уборке. Все эти дела неуместны, когда совершается божественная служба. После же уместнее помочь нуждающимся, позаботиться о близких, проявить любовь, милосердие и христианское единство.

В первую очередь в праздники не благословляется суетиться. Но необходимые усилия и труды не отменяются.

– Что ещё можно делать в день Троицы, чтобы получить благодать Святого Духа?

– В первую очередь – исповедаться. Все мы не святые, но исповедь возвращает душе чистоту и даёт право причащаться Христовых таинств. Понятно, что нас этому не учили, да и сейчас чаще посоветуют пойти к психологу, чем в храм. Но именно исповедь и причастие – лучшая подготовка и начало всех начал!