Школьная форма в царской России, в Советском Союзе и в наши дни

Школьная форма была введена в России более 200 лет назад. С тех пор она неоднократно менялась, отменялась, возвращалась. И каждый раз любая информация о школьной форме вызывает бурное обсуждение. А в конце лета, то есть в преддверии нового учебного года, такой информации появляется много. На днях, например, стало известно, что в следующем году планируют ввести стандарт на школьную форму. Документ будет определять требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. И они будут строже, чем те, что выдвигаются к современной детской одежде, потому что в школьной форме дети проводят несколько часов в день подряд. А по данным экспертов, сегодня до 80% одежды для детей является некачественной и небезопасной.

Между тем сейчас законодательством вообще не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. То есть форма есть, а понятия – нет. Оно появится как раз в новом стандарте, работа над которым ведётся в настоящее время.

И тем не менее, первое упоминание о школьной форме в России датируется 1834 годом. Именно тогда Николай I издал указ, утвердивший отдельный вид гимназических и студенческих мундиров. Та форма напоминала военную: фуражка, гимнастёрка, шинель. У девочек – воспитанниц Смольного института благородных девиц – были платья и передники. Цвет платья зависел от возраста. В том же Смольном девочки 6-9 лет носили платья кофейного цвета, 9-12 лет – голубого, 12-15 лет – серого, а 15-18 лет – белого.

Фото с сайта Teleprogramma.pro

С появлением в России разных школ, гимназий и лицеев форма разнообразилась и форма. Каждое учебное заведение стремилось отличаться от других.

После революции 1917 года разнообразие школ было признано пережитком буржуазного прошлого, и декретом «О единой трудовой школе» разделение школ на училища и гимназии было отменено. Отпала и необходимость в разных фасон школьной формы. К тому же у рабочих и крестьян, дети которых теперь должны были получать обязательное образование, далеко не всегда были деньги на пошив одежды для учеников. Так вопрос о форме отпал сам собой.

Семилетнее образование стало обязательным в 1949 году. Тогда же появилась и школьная форма единого образца: серо-синие брюки и гимнастёрки с чёрным ремнем для мальчиков и коричневые платья с чёрными по будням и белыми по праздникам фартуками. Позже гимнастёрки сменили на пиджаки синего цвета. Такой форма оставалась до самого распада Советского Союза.

Фото billionnews.ru

В начале 90-х единую школьную форму отменили. Дети стали ходить на уроки в свободной одежде. Одни восприняли это событие как праздник. В кроссовках, джинсах и спортивных костюмах сидеть на уроках было гораздо удобнее, чем в жёстких форменных брюках и пиджаках. Другие же отмечают, что с отменой формы стало слишком очевидно различие в достатке между родителями учеников. Дети стали видеть, кто как одевается. Нередко происходили конфликты между «богатыми» и «бедными».

Постепенно многие родители пришли к выводу, что форма нужна. Она дисциплинирует, настраивает на рабочий процесс, стирает финансовые различия. К тому же, не нужно каждый день думать, что надевать. В какой одежде дети могут приходить на уроки, стали определять уставом школы при участии родительского комитета. Где-то дресс-код ограничивается деловым стилем и определённым цветом одежды, где-то утверждается единый фасон, покупаются костюмы только одной фирмы, а кто-то шьёт форму на заказ.

Сегодня форму можно приобрести на любой вкус и кошелёк. В фирменных магазинах костюмы для девочек и мальчиков продают за 10 тысяч и выше. А в интернете можно заказать юбки, брюки или блузки по цене от 350 рублей. Споры о соотношении цены и качества – бесконечны и бессмысленны. Гораздо интереснее, как изменится и то, и другое после введения национального стандарта на школьную форму. Насколько форма по стандарту будет отличаться от того, к чему привыкли? Станет ли форма дороже? Можно ли будет одевать детей в недорогих интернет-магазинах? Или нужно будет обращаться в строго регламентированные торговые точки? В любом случае это будет новый этап в истории школьной формы в России. И мы обязательно расскажем о нём.