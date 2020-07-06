С кем оставить собаку на время отпуска

В период отпусков перед хозяевами собак встает сложный вопрос: как быть с собакой? Не всегда получается взять питомца с собой в путешествие или отставить его у родственников. Российская кинологическая федерация предлагает рассмотреть несколько вариантов передержки. Обратите особое внимание подготовке собаки к любому виду передержки. Разлука с хозяином для питомца всегда связана с серьезным стрессом.

«Очень важно ответственно отнестись к подготовке собаки к передержке, именно вы целиком и полностью отвечаете за то, как собака перенесет разлуку и смену обстановки. Заранее ознакомьтесь с условиями, в которых будет жить собака, согласуйте все, даже самые незначительные детали передержки, расскажите об особенностях вашего питомца, его характере и привычках. За месяц начните подготовку вашей собаки: познакомьте его с человеком, который будет следить за ним во время вашего отсутствия, приучите его к клетке, если ему предстоит жить в зоогостинице. Постарайтесь сделать всё, чтобы животное чувствовало себя комфортно, пока вас не будет рядом», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубева.

Родственники и друзья

Самый лучший вариант – если ваша собака знакома с людьми, с которыми вы собираетесь её оставить. Объясните и расскажите им о том, как необходимо взаимодействовать с питомцем и оцените возможности будущих нянь. Однако не всегда знакомые, друзья или родственники могут справиться с вашим питомцем. Бывает такое, что через несколько дней нахождения с собакой, они осознают, что взяли на себя непосильную ношу и не могут полноценно ухаживать и взаимодействовать с животным. Поэтому прежде чем оставить вашу собаку у родственников и друзей, убедитесь, что они смогут с ней справиться, что вашему питомцу будет комфортно и безопасно у них.

Гостиница для животных

Спрос на такой вид услуг ежегодно растёт, всё больше владельцев животных прибегают к услугам зоогостиниц на время своего отсутствия. Прежде чем оставить собаку в зоогостинице, ознакомьтесь с условиями содержания: проверьте, чтобы «номер» соответствовал размеру постояльца, собака должна иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно есть и пить.

Собак в таких гостиницах как правило выгуливают в специальных выгулах несколько раз в день. Для того, чтобы хозяину было спокойно за свою собаку, в хороших гостиницах в номерах есть камера видеонаблюдения. Некоторые гостиницы даже снабжают их микрофоном, чтобы вы могли удаленно поговорить с питомцем.

Особое внимание перед подписанием договора с гостиницей уделите:

– знакомству с персоналом: убедитесь, что оставляете собаку с профессионалами, которые соответствуют вашим требованиям;

– режиму прогулок и кормления;

– наличию ветеринарного обслуживания;

– контактным телефонам и реквизитам организации.

Передержка на дому

Такие услуги предоставляются как у вас дома, так и в доме, где живет догситтер. Если вы отдаете питомца на передержку в квартиру, заранее проверьте условия проживания питомца. Чаще всего в таких квартирах проживают сразу несколько животных. Вы должны понимать, сможет ли питомец ладить с другими постояльцами, будет ли ему комфортно и безопасно в таких условиях. Прежде чем соглашаться на такую передержку, проверьте справки об отсутствии заболеваний у других питомцев, обязательно спросите о наличии документа о базовом кинологическом образовании у человека, который останется с вашей собакой: он должен обладать минимальными знаниями об уходе за собакой.

Дрессировочный центр

Этот вариант подойдет для тех, кто давно хотел заняться обучением своей собаки. Вы можете оставить своего питомца в кинологическом центре или у самого кинолога, который занимается обучением. Ваша собака живет в квартире инструктора-кинолога (или в школе для собак), проходит эффективное ежедневное обучение послушанию или приобретает специализированные навыки. Такой вариант отлично подойдет для молодых и непослушных собак, а также для тех, кто уже прошёл специальное обучение, чтобы закрепить навыки. Обычно, занятия проходят 2-3 раза в день, за собакой наблюдают опытные кинологи, которые помогают ей получить знания.

Этот вариант передержки хорош тем, что собака легче переносит стресс от разлуки, поскольку обучение отвлекает животного от тоски по хозяину. Вернувшись с отпуска, вы заберете обученную собаку, которая, возможно, отдохнула не хуже вас.

Какой бы вариант передержки вы не выбрали, всегда важно принимать во внимание тот факт, что хозяин как никто лучше понимает свою собаку. И если у вас возникают сомнения относительно выбранного места для передержки, ищите другие возможности пристроить вашего питомца на время отпуска или берите питомца с собой.