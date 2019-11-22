РТК экран, виртуальная АТС, Wi-Fi радар – современные технологии в помощь малому бизнесу

Бизнес в России сегодня развивается рука об руку с цифровыми технологиями. В помощь крупным компаниям чуть ли не ежедневно разрабатываются всё новые и новые решения. К их услугам всевозможные системы наблюдения, контроля, обеспечения безопасности. А что же малый бизнес? Могут ли его представители воспользоваться всеми этими благами цивилизации и цифровизации. Об этом представители ПАО «Ростелеком» рассказали журналистам ЦФО в ходе презентации услуг и продуктов компании в Туле.

По итогам третьего квартала 2018 года, «Ростелеком» занял первое место на рынке виртуальных мобильных операторов (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) для бизнеса. Число абонентов виртуальных сетей в этот период достигло 6,7 млн, вырос и спектр услуг для бизнес-потребителей.

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Одной из услуг, доступных как крупному, так и малому бизнесу, является рекламная платформа, позволяющая автоматизировать сбор контактов и профилей социальных сетей пользователей, подключившихся к Wi-Fi сети. Посетители ресторанов, кафе, магазинов или салонов красоты смогут пройти авторизацию через социальные сети Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook и другие. Их контакты отразятся в личном кабинете. Персональная страничка с логотипом заведения появится на всех девайсах, подключающихся к Wi-Fi сети. Таким образом гости смогут и оценить качество услуг, и узнать о новинках и специальных предложениях компании. А компания увеличит количество установок мобильного приложения и сможет показывать рекламу пользователям, которые посещали их заведение или просто находились рядом.

Специальные точки доступа собирают идентификаторы (MAC-адрес) всех устройств с включенным Wi-Fi в радиусе действия устройства. Эта информация передаётся на рекламные площадки MyTarget и Yandex. А они, в свою очередь, сами находят людей по MAC-адресам в своей базе и создают аудиторию. В результате компания получает доступ к таргетированию рекламы на данную аудиторию.

Например, владелец кафе хочет привлечь больше посетителей. Wi-Fi радар поможет заинтересовать даже тех, кто просто проезжает или проходит мимо. Таким потенциальным клиентам в нужное время просто покажут оффер «Кофе в подарок при покупке десерта». Более того, даже если клиенты прошли мимо, но вашу рекламу не заметили, она «догонит» их позже в онлайн-каналах. Главное, чтобы у них был включен Wi-Fi.

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Услуга позволит оценить эффективность каждого баннера и поможет понять, для какой рекламной кампании нужно увеличить бюджет, а какую вовсе отключить.

Рекламы сегодня, пожалуй, слишком много. Зачастую она выступает фоном и не привлекает внимания потенциальных клиентов. Выигрывает динамический контент, включающий в себя не только рекламную, но и полезную для каждого информацию. Именно эти задачи помогает решить удобный и полезный сервис для грамотного продвижения рекламы – «Ростелеком Экраны». Эта услуга предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. С её помощью можно создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Услуга «Ростелеком Экраны» способна эффективно рассказывать о продуктах и услугах заказчика, информировать о текущих акциях и специальных предложениях, помогает лучше узнать своего клиента, а также получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания граждан. Сервис подойдёт для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т.д., включая предприятия государственного сектора. Доступные тарифы позволяют воспользоваться «РТК-экранами» и крупным компаниям, и небольшим.

«Ростелеком Экраны» можно подключить и настроить на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.

Сочетание всех этих инструментов позволяет транслировать специально подобранный под аудиторию контент, измерять его эффективность и, таким образом, больше зарабатывать на продаже рекламы.

Организовать видеонаблюдение на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру, поможет видеонаблюдение от «Ростелеком». С его помощью можно повысить эффективность бизнеса, дисциплинировать сотрудников, контролировать обслуживание клиентов, провести проверки и контрольные закупки.

В случае нештатных ситуаций сигнализация мгновенном уведомит вас о тревожном событии. А возможность локального хранения видеоархива позволит избежать неприятных ситуаций, когда нужная запись вдруг окажется испорченной или удалённой.

Важным преимуществом является минимум затрат на этот сервис – предпринимателю необходимо купить только камеру и саму услугу, никакого дорогого «железа», лицензий и поддержки, а также затрат на закупку и поддержку серверов, видеорегистраторов и персонал.

Неоценимую услугу окажет сервис «Видеоаналитика», позволяющий распознавать объекты и анализировать видео в соответствии с бизнес-задачами клиента, прогнозировать продажи на основе подсчёта покупателей, оптимизировать работу автотранспорта и складских и производственных объектов и даже выкладку товара в наиболее посещаемых участках торгового зала. Более того, умный модуль может определить количество вошедших и вышедших посетителей и идентифицировать клиентов по возрасту и полу.

В супермаркетах пригодится функция определения длины очереди и контроля сотрудников на рабочем месте. А модуль определения наличия сотрудников на рабочих местах, а также времени начала и окончания их активности, наверное, можно назвать мечтой любого работодателя.

Оперативно обнаружить и обезвредить подозрительные коробки и сумки позволит детектор оставленных предметов. Сервис прост в использовании – нужно задать зону для работы детектора на изображении с камеры, установить максимальный и минимальный размеры оставленных предметов, а также обозначить время, по истечению которого предмет будет считаться оставленным. Когда все данные совпадут, оставленный предмет подсветится на экране оператора красной рамкой и прозвучит сигнал тревоги.

Существенно сэкономить расходы на телекоммуникационное оборудование позволит сервис «Виртуальная АТС». С его помощью можно организовать телефонию для бизнеса любого масштаба – от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров.

«Виртуальная АТС» – цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит – обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

За год, прошедший с момента запуска, этой услугой воспользовались более 60 тысяч предпринимателей по всей России. Теперь они могут обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.

Для корпоративных клиентов мобильной связи в «Ростелекоме» есть услуга клиентских рассылок – «SMS Реклама». Она сделана «под ключ»: сервисом можно пользоваться сразу после подключения, без дополнительного оборудования и программного обеспечения. SMS-рассылки оперативно, эффективно и экономично обеспечивают взаимодействие с клиентской базой или с сотрудниками организаций.

С помощью удобного web-интерфейса sms.rt.ru, который доступен из любой точки мира с наличием доступа в интернет, можно самостоятельно и быстро организовывать информационные SMS-рассылки. С помощью именно этого сервиса информирует своих клиентов отделение Пенсионного фонда России по Тверской области.

Цифровой экономике и малому бизнесу в нашей стране сегодня уделяется большое внимание. И компания «Ростелеком» имеет все возможности для того, чтобы сделать эти направления ближе друг другу и помочь малому бизнесу не только сделать яркий старт и успешно существовать, но и выйти на качественно новый уровень без серьёзных затрат.