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Под лаской новенького пледа. Чем укрыться от промозглой осени?

7info
Изображение WaldenReveries с сайта Pixabay

Золотая осень дарит нам не только восхитительные пейзажи, но и пасмурные дни, грустные дожди и прохладные вечера. В такое время особенно хочется домашнего уюта, душевного комфорта и приятного ощущения внутреннего тепла.

Достичь всех трёх целей можно быстро и без особых усилий. Достаточно лишь приобрести стильный, просторный, согревающий плед.

Его можно использовать как одеяло, покрывало для кровати или кресла, приспособить под коврик для детских игр или просто как накидку, спасающую от зябкости. Этот аксессуар незаменим в долгой дороге и на пикнике.

Ну и конечно, правильно подобранный плед украсит любой интерьер, сделав его ещё более притягательным. Сейчас в магазинах и на интернет-площадках представлен огромный ассортимент тёплого текстиля. Но чтобы сделать верный выбор покупателю предстоит определиться с тремя важными параметрами: материалом, расцветкой и размером будущего покрывала.

Изображение Mylene2401 с сайта Pixabay

Природа или синтетика?

Пледы могут производить из натуральных материалов, таких как хлопок, шерсть, мех и пух, либо на основе синтетических тканей — полиэстер, акрил, микрофибра, флис, искуственный мех. На сегодняшнем текстильном рынке также довольно-таки популярны изделия из натурального сырья с добавлением искусственных волокон.
Изделия из шерсти и меха обладают прекрасными качествами: сохраняют тепло, хорошо отталкивают пыль, обладают лечебными свойствами при простудах радикулитах и артритах, при достойном уходе могут служить своим обладателям на протяжении десятков лет.

Главные минусы такого текстиля — способность вызвать аллергическую реакцию и необходимость деликатной стирки и чистки подобных изделий. Да и средняя стоимость подобноо покрывала составляет 8-12 тысяч рублей.

Пледы из хлопка конечно не такие тёплые как шерстяные, зато они гипоаллергенны, гораздо легче по весу и сохраняют привлекательный внешний вид даже после нескольких десятков стирок.

Искусственный спутник покупателя

— Сейчас лидерами продаж всё чаще становятся изделия из синтетических тканей, — рассказывают Алина Нестерова, продавец-консультант одного из рязанских специализированных магазинов домашнего текстиля. — К примеру акриловые пледы очень быстро согревают, не провоцируют аллергических реакций, легко стираются и не выделяют статического электричества, правда сильно впитывают посторонние запахи и жирные пятна. Покрывала из полиэстера приятны на ощупь, отталкивают запахи, поражают разнообразием расцветок и стоят относительно недорого — обычно от двух до пяти тысяч рублей. Правда если стирать их при высокой температуре, то волокна могут потерять форму.

Изделия из микрофибры, по мнению эксперта, также привлекательны по своей цене, не образуют катышков при стирке, обладают высокой износостойкостью, но содержат много статического электричества.

В поисках оптимального размера

Если вы уже выбрали оптимальный материал пледа, то пора определиться с размером. Длина и ширина покрывала, понятное дело, зависит от габаритов вашей мебели.

Большие пледы как правило имеют размеры 180×220, 200×220, 220×240 и предназначены для просторных раскладных диванов и двуспальных кроватей. Для диванчиков поскромнее подойдет размер 170×200 или 170×220. Для кресел выпускаются покрывала 130×170, 140×200, 150×200 см.

Теперь несколько слов о детских пледах.

Для новорожденных обычно предназначены изделия с размерами 75×75, 75×90 см, для малышей предусмотрены пледы 100×120, 110×140 см, для младших школьников — 130×160, 140×205 см

Очень важно, чтобы плед покрывал боковые стороны мебели, но не касался пола. Оптимальная длина свеса — 20-25 см с одной стороны.

Текстильный этикет

Перед покупкой покрывала внимательно изучите этикетку, где обязательно указан точный состав изделия и есть рекомендации по уходу за ним. Хранить пледы нужно в картонной коробке или в свёрнутом виде, но ни в коем случае ни в полиэтилене.

Не забывайте ,что строчка покрывала должна быть ровной, без вытянутых петель или ниток, а фактура гладкой и однородной.

Воспользовавшись этими нехитрыми советами вы дополните свой интерьер эффектным и нужным аксессуаром, сможете регулярно погружаться в атмосферу покоя и комфорта, либо сделаете по-настоящему удачный подарок своим родным и близким.

Виктор ГАЛЯМИН

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