Первый раз в первый класс. Тест от РИА «7 новостей»

Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Николай Викторович Любимов учился в калужской школе №8. Любимой учительницей была Нина Ивановна Пушкина. Именно она привила нашему будущему губернатору любовь к английскому языку.

Николай Викторович окончил школу в 1988 году, но и сейчас не забывает о ней, он частый гость в родных стенах. На сайте школы информация о Николае Викторовиче размещена в разделе «Наша гордость».

Елена Митина, депутат Государственной Думы РФ

В первый класс я пошла в школу №3 города Кимовска Тульской области. Помню, что сильно переживала, как буду учиться, потому что моя старшая сестра тоже ходила в эту школу и была круглой отличницей, её фотография всегда висела на Доске почёта. И в тоже время я испытывала гордость от того, что я уже первоклассница и теперь иду не в детский сад, а в школу.

Помню, как примеряла школьную форму, постоянно доставала из портфеля и рассматривала карандаши, пенал, дневник, тетрадки и ручки. Помню, как шла с родителями на первую линейку, держа в руках огромный букет гладиолусов.

Я очень хорошо отношусь к Дню знаний. Можно сказать, что для меня 1 сентября – это воспоминания о детстве.

Аркадий Фомин, председатель Рязанской областной Думы

В первый класс я пошёл в 1977 году в селе Мосолово Шиловского района Рязанской области. Первого учителя звали Альбина Павловна. Хорошо помню, что я сидел за третьей партой с девочкой по имени Люда. Когда я пошёл в школу, уже умел читать. И первой моей оценкой была «пятёрка».

Я и сейчас часто бываю в своей школе. Она успешно развивается, и в этом году первый звонок прозвучит для 26 первоклассников!

Андрей Кашаев, депутат Рязанской городской Думы, ректор РИРО

Я учился в школе № 52. Первого сентября очень волновался, потому что было много испытаний. Класс был уже заполнен, больше 30 человек. И мне моя первая учительница Любовь Васильевна Алёшина организовала проверку, которую я прошёл с успехом. Я решал сложные уравнения, читал книжки (а читать я научился очень рано – практически с двух лет). Но при этом я всегда очень волновался. У меня всегда было большое чувство ответственности. А первого сентября – тем более! Всё было новое, неожиданное, хотя половина моего класса – это были мои товарищи по детскому саду.

Мой первый день в школе был солнечным. Дедушка, бабушки, мама и папа – все пришли меня провожать в школу, а вечером было что-то вкусное, приятное. Этот день я всегда вспоминаю, как радостно-волнительный.

Дмитрий Боков, заместитель председателя избиркома Рязанской области и Денис Боков, первый заместитель министра труда и соцзащиты населения Рязанской области

В первый класс мы пошли в 1988 году, первого сентября, в среднюю школу N°3 города Скопин, Рязанской области, это был первый «В». В школу мы пошли с удовольствием, поскольку понимали, что там будет больше свободы, чем в детском саду.

Страна тогда стояла на пороге судьбоносных изменений, а мы ждали от страны только лучшего будущего… В этой школе нас принимали и в октябрята, и в пионеры, и это действительно тогда было очень почётно.

Посёлок металлургов, на территории которого располагалась школа, был небольшим, поэтому почти всех первоклассников — одноклассников мы хорошо знали. От начальной школы остались только приятные воспоминания, во многом и потому, что нам очень повезло с учителем. Зинаида Максимовна была очень мудрым педагогом, умела найти общий язык с разными учениками и воспитать любовь к знаниям.

Лидия Родина, представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

1 сентября было праздником в нашей семье. Я шла в школу очень нарядная, зефирно-воздушная – мама всегда шила мне школьную форму на заказ – и с огромным букетом белых цветов. Еле несла его.

В то время школьные учебники мы получали перед каникулами. А так как я с детства была увлечена чтением, успевала помимо летних заданных книг, прочитать ещё и учебник по чтению от корки до корки. Поэтому уроки литературы были для меня скучноваты.

Но линейка 1 сентября – это всегда ожидание нового и интересного. А ещё каждый раз я давала себе обещание исправить 4 по математике на 5. Удалось это только к 9 классу, когда сознание необходимости переломило детское «ну, скучно же». Да простят меня математики, до сих пор считаю этот предмет жутко скучным.

Ксения Паначёва, автор проекта «Я вам покажу»

Свой первый День знаний я встретила во Владикавказе. Тогда ещё этот город назывался Орджоникидзе. Там жила моя бабушка, и там я ходила в подготовительную группу детсада и в первый класс.

Мне было 6 лет. Пойти я должна была совсем в другую школу, но поскольку меня одновременно отдали ещё и в музыкальную, выбрали близкое к ней учебное заведение. Брать меня не хотели, было не принято ходить в школу не своего района. Поэтому для начала проверили мои знания. Попросили прочитать текст на форзаце «Азбуки». Там был изображён портрет Ленина и слова: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Я успешно их прочла, и меня зачислили в школу.

Бабушка переживала, что у меня будут проблемы, потому что я левша, и меня никто не переучивал. Но моя первая учительница заявила, что ей всё равно, я могу писать хоть ногой, главное, чтобы писала. Так я стала ученицей 1 А класса школы №4 города Орджоникидзе. Имя первой учительницы я помню до сих пор, хотя училась у неё всего год. Звали её Заира Иналдикоевна.

Дмитрий Беляев, ведущий, шоумен, основатель вида спорта «Рыбатлон»

Я очень плохо помню своё самое первое 1 сентября. Видимо, был лёгкий психологический шок от эмоций.

А начинал учиться я в школе №39, и моя первая учительница была Лидия Павловна. На линейке, естественно, был при гладиолусах, выращенных дедом и сорванных 31 августа на своей даче в Турлатове.

Марина Селезнёва, директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»

Я очень хорошо помню, что на 1 сентября я всегда была с букетом, в новой форме и с разбитыми коленками, после хорошо проведённого лета в деревне.

Каждый год я радостно собирала новые тетрадки, новые красивые ручки и карандаши, оборачивала в обложки заранее полученные книги и с трепетом ждала, что можно будет одеть новые туфли и наконец-то увидеть друзей. Переживала, что не все задания сделаны за лето, и каждый год обещала себе учиться лучше!

Владимир Лютиков, солист

Когда я пошёл в первый класс, я думал что становлюсь взрослым. Мечтал, как много интересного ждёт меня впереди.

И каждый год 1 сентября я думал, что можно начать всё с нового листа!

Я учился в разных школах, а выпускался из школы №41.

Алексей Жеглов, директор РИА «7 новостей»

В первый раз в школу я пошёл 1 сентября 1977 года. Это была школа №48, 1Г класс. Помню, что в первый класс я пришёл с большим красивым букетом из астр и гладиолусов.

Первое время в школе мне очень нравилось! Особенно я любил запах новых учебников. А ещё у меня были очень крутые обложки из Москвы, я ими гордился! И ещё помню, что в первом классе мне очень хотелось учиться! Но это быстро прошло!

Надежда Майорова, главный редактор РИА «7 новостей»

Я пошла в 1 класс 1 сентября 1980 года в школу №58 г. Рязани. Помню, что очень волновалась, потому что читала на линейке стихотворение, постоянно, пока не пришла очередь вызывать первоклассников, повторяла слова, поэтому сам праздник не помню. Букет был огромный, из гладиолусов, держать его было очень тяжело, а ещё я очень боялась испачкать белый фартук пыльцой от цветов.

Сидела я на 2 парте среднего ряда. Передо мной 8 лет сидел Димка Черенков и «жил» в моих тетрадках. Сейчас он водитель троллейбуса на 16 маршруте, и если видит меня на остановке, то всегда открывает дверь кабины и везёт меня без билета – контрольные отрабатывает.

А ещё у меня были очень мягкие волосы и косички постоянно расплетались. Учительницу звали Наталья Ивановна. Мы были у неё первыми. Меня она любила, но указки об головы нерадивых учеников ломала регулярно. Ещё она вела уроки музыки и играла на мандолине, а мы тонюсенькими голосами распевали детские песни. Класс у нас был очень дружный. Школьные годы у меня, как в песне, были чудесные.

Мария Павлушина, Creative Director агентства «PaPriCo.ru»



1 сентября 1992 года я пошла в первый класс, это было в городе Рязани. В нашем районе как раз открылась новая школа №71. Помню, я очень переживала – новые люди, новое место. Меня встретил замечательный человек – моя первая учительница Светлана Равильевна, глаза которой говорили, что всё будет хорошо.

Помню букет цветов – это были гладиолусы, бантики в косичках и деревянная парта, самая первая, с правой стороны класса, с откидным верхом, на которую кто-то постоянно клеил жвачки. Помню мальчика Антона Канопкина, мы с ним сидели за этой партой и получали хорошие оценки. Одиннадцатый класс я окончила в той же школе, и у меня остались самые тёплые воспоминания о ней, об учителях, которые работают в школе и по сей день.

1 сентября 2019 они встретят другую девочку, которая с широко открытыми глазами начнёт учиться и впитывать новые знания.

Геннадий Филин, музыкант, композитор, лидер группы FEELIN’S



Одному Богу известно, какие знания нам потребуются в жизни… Одно несомненно – учиться необходимо, и желательно – каждое мгновение своей жизни!

Мне повезло вынести из школы и воплотить в жизнь такую золотую и такую простую ленинскую мысль – «учиться, учиться и учиться…»!

Вы знаете, моё детство прошло большей частью в несознанке. Я не помню своё первое 1 сентября. Так же как и второе 1 сентября. И третье 1 сентября тоже не оставило следа. И так далее…

Но… у меня осталось ощущение праздника… И ещё… У меня осталась огромная светлая благодарность к школе… Она научила меня учиться!

Больше почти ничего не помню…

Константин Павлушин, Сhief Manager агентства PaPriCo

1985 год. Я меленький, детский сад, весело, бабушка – директор детского сада, меня все любят, витаминки в порошках дают каждый день в медицинской комнате.



Май. Собирают нашу группу, дарят портфели, странно, мой дядя пришёл в наш детский сад, он строит нас на улице, сажает на лавки, я где-то бегал, и мне не хватило места на лавке, плачу, недоволен, он делает фото, нам говорят «До свиданья», воспитатели плачут и улыбаются, мне ничего непонятно.



1 сентября. Школа рядом с домом, мама, цветы, линейка, много людей, всех строят, говорят, мне непонятно, зачем всё это.



Первый урок – мира. Интересно, коротко, отпустили домой, зашёл в палисадник, нарвал яблок, пошёл гулять. Если это будет каждый день, то мне нравится.

Сергей Демидов, врио ректора РГУ имени Есенина

В первый класс я пошёл в 1976 году в среднюю школу №48 г. Рязани, а завершил среднее образование в школе №7, которую окончил с золотой медалью в 1986 г.

До сих пор с особой теплотой и благодарностью вспоминаю своих учителей, работавших в этих школах: Козлову Татьяну Сергеевну, Степанову Лию Степановну, Лидию Степановну, Горамову Светлану Григорьевну, Спивака Александра Михайловича, Пичковскую Нинель Дмитриевну – мудрых, бесконечно терпеливых и необычайно добрых.

Денис Арапов, пресс-секретарь губернатора Рязанской области

Моя школа – это рязанская средняя школа № 34. В первый класс я пошёл в 1988 году. Помню тяжёлый ранец, цветы в руках, школьную форму с шевроном на рукаве в виде раскрытой книги.



Первый урок русского языка, первая парта в среднем ряду и моя первая учительница Татьяна Васильевна Чувилина. Столько времени прошло, а я до сих пор не забыл, как она писала на доске мелом «Классная работа» и очень чётко, по слогам читала нам диктанты. Талантливый, мудрый педагог, очень важный человек в моей жизни.