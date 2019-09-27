О чём информировала рязанская пресса 100, 50 и 25 лет тому назад

На этот раз мы представляем тексты, опубликованные в газетах «Известия» Рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 30 сентября 1919 г., «Приокская правда» от 28 сентября 1969 г. и «Вечерняя Рязань» от 28 сентября 1994 г.



Газета «Известия» Рязанского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов» от 30 сентября 1919 года.



В РЕВТРИБУНАЛЕ



В заседании 12 сентября постановлено, согласно ходатайства Губкомдезертир, утвердить постановление Рязукомдезертир о наложении штрафа в 20000 рублей на граждан заводской Слободы Спас-Клепиковской волости за укрывательство дезертиров и о конфискации скота у семейств дезертиров. А к народу обратился бывший дезертир Колдаев с такими словами: «Товарищи рабочие и крестьяне! Часто приходится мне слышать «аханье» по поводу дороговизны и многого другого. А почему это происходит? Кто этому виной? Происходит это потому, что трудящиеся взяли в свою власть худое корыто, оставшееся от Николаевской бойни. Нам-то вот его и нужно починить, а мы языком болтаем. Нужно Деникина гнать, а то опять начнется старая кабала, гнувшая нас сотни лет. За дело же, товарищи! Да здравствует объединение трудящихся! Долой контрреволюцию!»

Газета «Приокская правда» от 28 сентября 1969 года.



ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ к 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.П. ПАВЛОВА



Великий русский ученый-физиолог И.П. Павлов родился в Рязани 26 сентября 1849 года. Его мировоззрение складывалось в 60-е годы пошлого столетия под влиянием русских материалистов – революционных демократов А.И. Герцена, Н.Г Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.



Будущий ученый рано направил свои интересы в сторону естествознания, поставив свои исследования на новых, материалистических принципах познания организма в целом. Здесь его учителями были основоположник физиологии в России И.М. Сеченов и выдающийся клиницист С.П. Боткин. Их труды сыграли огромное значение в формировании научных взглядов И.П. Павлова.



В клинике С.П. Боткина И.П. Павлов начала самостоятельную научную деятельность, разработал физиологию нервной регуляции сердца и раскрыл механизмы, по которым сердце тонко и приспосабливает свою работу к различным запросам организма.



И.П. Павлов всегда настойчиво подчеркивал значение правильного метода в работе натуралиста и сам создал метод хронических исследований на целостном организме.

В последующие годы ученый сосредоточил свои интересы на физиологии пищеварения. Работы в этой области принесли ему мировую известность. В 1904 году И.П. Павлов был удостоен международной Нобелевской премии за свои научные труды.



В 1902 году И.П. Павлов приступил к исследованию физиологии высшей нервной деятельности и превратил предвидения И.М. Сеченова о роли рефлексов головного мозга в поведении человека и животных в новую экспериментальную науку о физиологии высшей нервной деятельности.



Доказательством этого является закончившаяся вчера в Рязани XXII совещание по проблемам высшей нервной деятельности, посвященное 120-летию со дня рождения И.П. Павлова. Такие форумы ученых-физиологов стали традиционными. Они проводятся на родине И.П. Павлова с 1951 года как дань уважения памяти великого ученого.



На XXII совещании, которое было посвящено основным проблемам высшей нервной деятельности, механизмам замыкательной функции головного мозга, внутреннего торможения и формированию анализаторских функций мозга, выступили старейшие ученики И.П. Павлова, академики и члены-корреспонденты АН СССР П.К. Анохин, А.И. Смирнов, К.С. Абуладзе, Э.А.Асратян и другие, сделавшие крупный вклад в отечественной физиологии. На секционных совещаниях было заслушано более 100 докладов по актуальным проблемам высшей нервной деятельности.



Совещание физиологов в Рязани показало, что советские ученые крепко удерживают в своих руках знамя, поднятое И.П. Павловым, и по многим вопросам физиологии высшей нервной деятельности идут впереди своих зарубежных коллег. Академик П.К. Анохин создал, например, теорию конвергентного замыкания условных рефлексов, которая помогает более сознательно управлять высшей нервной деятельностью животных и человека. Член-корреспондент АН СССР профессор М.Н. Ливанов раскрыл важную роль дистантной синхронности в коре головного мозга кролика в полосе частот 4 – 7 герц и совпадения мозговых ритмов по фазе в механизме замыкания условных рефлексов. Член-корреспондент АН СССР Ю.Н.Беленков обосновал положение, что условный рефлекс замыкается по многим каналам как коры, так и различных подкорковых уровней.



Ученики и сотрудники академика П.К. Анохина профессора И.В. Орлов, Е.Ф. Полежаев, К.В. Судаков, Ю.А. Фадеев, А. И. Шумилина и другие привели целый ряд фактов, подтверждающих «теорию замыкания» П.К. Анохина. в дискуссиях по механизмам замыкания выступили член-корреспондент АН СССР Э.А. Асратян (Москва), А.И. Ройтбак (Тбилиси), профессора В.К. Белецкий (Рязань), Н.А. Шустин (Ленинград), В.Ф. Широкий (Рязань), М.Я. Рабинович (Москва) и другие.



В симпозиуме по проблемам «Механизмы внутреннего торможения» представлены новые факты, позволяющие развивать теорию И.П. Павлова о внутреннем или условном торможении.



Самым трудным в понимании механизма образования уловного торможения является то, что оно образуется так же, как и условное возбуждение, но на базе отмены подкрепляющего раздражителя, на отнятии у животного пищи или устранения болевого «агента». Иначе, активный мозговой процесс формируется на прекращение действия раздражителя. Вот это-то обстоятельство и заставило И.П. Павлова в свое время заявить, что расшифровка природы или механизмов внутреннего торможения является для физиологов «проклятым вопросом».



Доклады и дискуссия на этом симпозиуме, с одной стороны, подтвердили сложность этого вопроса, а с другой – наметили новые пути его решения.



Важное значение приобрел симпозиум на тему «Формирование анализаторных функций ребенка». Главное внимание было здесь обращено на возрастные особенности замыкательной функции ребенка. Эти исследования помогут практикам лучше воздействовать на формирование детской психики.



На секциях проблемы, которые обсуждались на симпозиумах, были развиты более детально, подняты новые вопросы, имеющие важное значение для физиологической науки о мозге. Это совещание является новым стимулом для дальнейшей разработки наследия И.П. Павлова.

В. ШИРОКИЙ, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой нормальной физиологии Рязанского мединститута.



Газета «Вечерняя Рязань» от 28 сентября 1994 года.



Во исполнение Указа Президента РФ «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» Управлением внутренних дел в области проводится операция «Сигнал».

Только за три дня – с 23 по 25 сентября – было выявлено и задержано три организованные группы (в том числе одна бандитской направленности), во время досмотра автомашин обнаружено и изъято: 40 единиц холодного оружия,

10 – огнестрельного. В том числе: 9 пистолетов, один автомат, одна граната, 50 килограммов наркотических средств.



Пресс-служба УВД.



НЕ ЗНАЕМ, КАК ВСЮ РОССИЮ, НО УЖ РЯЗАНЬ-ТО ВЗЯЛИСЬ ОБУСТРАИВАТЬ КРУТО…



Теперь уже с полной уверенностью можно сказать, что в Рязани с наступлением осени открылся сезон политических шоу.



23 сентября наш город осчастливил визитом экс-вице-президент Александр Владимирович Руцкой.



Через какую-то неделю ожидается приезд еще одного Александра – Исаевича. Речь, как вы уже догадались, идет о СОЛЖЕНИЦЫНЕ.



А там, глядишь, и другие известные лица пожалуют, пожалеют, просветлят, присоветуют…



Кто из «обустройщиков» России больше придется по нраву рязанцам, можно будет сказать позже. А на сегодняшний день доподлинно известно лишь, что товарищу Александру Владимировичу Руцкому, буде он когда-нибудь заимеет такое право, несомненно, надлежит присвоить орден (или уж, как минимум, медаль) своему главному рязанскому «импресарио» – знаменитому Руцкисту-ленинисту Станиславу Кондакову, внесшему неоценимый вклад в организацию встречи «лефортовского мученика» с той частью местного населения, которая, видимо, весьма соскучилась по политическим шоу и собралась 23 сентября в ДК строителей.



Господи, до чего же все это осточертело!.. Когда же русский (российский) человек поймёт, что никакая самая усатая, самая лысая, или самая бровастая, или даже самая светлая голова не спасет нашу страну до тех пор, пока наши собственные, извиняюсь, бОшки не просветлеют?..



Вадим Михайлов

