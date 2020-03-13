Не жадный, а домовитый!» ﻿

Выключать свет, когда выходишь из комнаты; использовать многоразовые контейнеры вместо тех, что выкидывают после одного употребления; ездить на работу не одному, а в компании тех, кому в ту же сторону, сокращая число автомобилей на дорогах, а значит и вредные выбросы. Рациональное потребление – понятие, которое обычно связывают с вопросами экологии, но оно гораздо шире.



«Запасы не меряны, убытки не считаны. Разоримся, по миру пойдем»… В знаменитом советском мультфильме домовенок Кузя вызывает улыбку. Но только у тех, кто не привык к рациональному потреблению. На примере поведения героев рассмотрим 5 принципов, которые помогут стать «разумным потребителем».



1. Оцените то, что у вас есть

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На самом деле, периодически пересматривать и перебирать имущество не только интересно, но и полезно для кошелька. Оценить гардероб, чтобы понять, нужны ли еще одни сапоги, или проанализировать, чем же так сильно отличается от вашего только что появившийся на рынке гаджет, в состоянии каждый. После ревизии из недр кладовой можно достать вещи, о существовании которых вы уже забыли.

2. Чётко ставьте задачу



«Блинов хочу со сметаной» — это пример четко сформулированной цели. Но ее можно сформулировать еще более конкретно: из какой муки – пшеничной, гречневой или, может быть, ржаной; сметана – 15%, 20% или обезжиренная. По такому же принципу нужно планировать покупку нового телевизора или путешествие в отпуск: понять, что требуется, в какие сроки и за какую стоимость, определить и уточнить все детали, составить план. А затем уже двигаться по направлению к мечте.



3. Планируйте траты



План – незаменимый помощник. При этом стоит составлять не только план трат, но и план накоплений. Если перед походом в магазин составить список покупок и четко следовать ему – избежите лишних ненужных трат. И тогда не придется, как героине мультфильма, выбрасывать зачерствевший хлеб, купленный про запас. А что если, например, прохудившаяся шуба не была внесена в список планируемых трат? Будем латать и решим проблему без трат или придется залезть в стратегические запасы? Вы же сформировали финансовую подушку безопасности?



4. Не поддавайтесь рекламным обещаниям



Кузьма поверил обещаниям Бабы-Яги, что будет «как сыр в масле кататься», но в итоге даже вместо желанных ватрушек получил пирожки. Импульсивные решения – основной враг рационального потребления. Если всегда покупать по «красивой обертке» или из страха упустить выгоду, расходы одержат над вами верх. Сделайте паузу. Если через день-другой выбранная в магазине вещь все так же будет вам необходима, можно всерьез задуматься о ее приобретении. Но велика вероятность, что рекламные чары падут, и вы поймете, что прекрасно можете обойтись без очередной траты.

5. Ищите дополнительные возможности

«Кто не работает, тот понарошку», — уверял Кузя. Проанализируйте, какие ваши знания и умения помогут если не пополнить семейный бюджет, то хотя бы сократить траты. Например, можно потратить несколько дней на консервацию овощей со своего огорода и заготовку компотов, а зимой уже не тратиться на покупку таких товаров в магазинах. Или же освоить шитье на маминой машинке и не ходить в ателье, чтобы зашить карман или подвернуть брюки.

Отправляясь на прогулку, можно налить воды в бутылку. Второй вариант – купить ее в магазине. Третий – зайти в кафе, чтобы утолить жажду. Во всех случаях товар будет один и тот же – вода, но его стоимость будет значительно отличаться. И, тем не менее, найдутся последователи всех трех схем.



Поведенческая экономика – тренд, который активно развивается в последние годы.

