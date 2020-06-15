Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей

- Advertisement -

Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям его пик приходится на июнь.

Паукообразные награждают людей и животных при укусе тяжелыми болезнями. Подробно о том, как защитить себя и близких от клещей рассказывают эксперты Роскачества. Статистика по укусам клещей в регионах не позволяет расслабиться и, не задумываясь о последствиях, гулять по лесу и устраивать пикники на траве.

Факты о клещах

Клещи могут выжить под водой в течение 3 недель. Поэтому не смывайте клеща в туалете. Он, скорее всего, переживет это. И кто знает, может быть, выползет, чтобы взять реванш.

Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности – предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%. Поэтому они особенно активны после дождя.

Клещ может выжить в доме в течение нескольких дней. С одежды паукообразных можно удалить при помощи клейкой ленты.

Вакцинация не защищает от клещей! Вакцинированный человек остается беззащитным перед всеми инфекциями, кроме клещевого энцефалита.

Елена Бабура – эпидемиолог, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

– Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. Наши специалисты проверяют зеленые территории на наличие клещей белым флагом – просто проводят по траве белой тканью и смотрят на «урожай». Каких только видов мы не находим! Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыни прицепился всего один клещ.

Не все клещи заражены вирусом энцефалита или боррелиозом (болезнью Лайма), однако это не позволяет расслабляться. Игнорируя нехитрые способы защиты от укусов клещей, мы подвергаем свое здоровье огромному риску, – уточняет Елена Бабура.

В поисках жертвы

Клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они медленно ползут снизу вверх. Сидят на траве или на кустарнике и за полтора метра чувствуют приближение «жертвы» – человека или животного.

– Клещи цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Медленно, но верно они находят нужное место на теле. В пятку не вопьются, любимые места клещей – пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове, – уточняет Елена Бабура. – С того момента, как маленькое членистоногое пройдет свой путь, в среднем проходит час-полтора. Это как раз то время, за которое его можно обнаружить. Впивается клещ безболезненно – в слюне есть анальгетик и «цемент», а на ротовой полости крючки, расположенные против движения, из-за которых его трудно вытащить из кожного покрова. В первую же секунду укуса вирус из слюны клеща заражает кровь, – поясняет Елена Бабура.

Чем заражают клещи?

Екатерина Морозова – педиатр, аллерголог-иммунолог клиники KIDS и телемедицинского сервиса «Доктор рядом»

– Список инфекций, которые нам могут передать клещи длинный, на первом месте стоит клещевой вирусный энцефалит. Это инфекция, при которой поражается вещество головного мозга. Инкубационный период – до 14 дней. Во время инкубационного периода отмечается умеренная ломота в теле, может быть головная боль, обычно умеренной или низкой интенсивности, может присутствовать субфебрилитет. Если человек не находил на себе клеща, такие симптомы вряд ли заставят его беспокоиться. А если даже клещ на теле был найден, люди не волнуются, так как ничего подозрительного в симптомах не видят.

Затем наступает лихорадочный период: высокая температура, озноб, головная боль – картина очень напоминает банальное ОРЗ. Но у 30 процентов выздоровление не наступает, а присоединяются симптомы тяжелого поражения головного мозга.

Летальность составляет от двух процентов (среднеевропейский подтип вируса) до 20 процентов (дальневосточный подтип вируса). К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Риск развития воспаления мозговых оболочек и вещества головного мозга выше у ослабленных пациентов – в группе риска дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

К счастью, против клещевого энцефалита разработаны вакцины. Схемы вакцинации немного различаются в зависимости от препарата. Для любой вакцины существуют ускоренные схемы, позволяющие быстрее сформировать иммунный ответ, но такие схемы имеют меньшую длительность защиты: ревакцинации нужны чаще.

– Всем ли нужны прививки от клещевого энцефалита? Нет, далеко не всем, – говорит Екатерина Морозова. – Если вы не планируете посещать территории, эндемичные по клещевому энцефалиту, вам нет необходимости проводить вакцинацию. Список территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, ежегодно обновляется Роспотребнадзором.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте, советуют специалисты Роспотребнадзора.

Снимать самостоятельно клещей нужно очень осторожно, чтобы хоботок, которым он впился в кожу не остался в ней. Это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами.

Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата поверните тело кровососа вокруг оси и извлеките. Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этой цели средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После чего хорошо промойте руки с мылом. Если на месте укуса клеща осталась черная точка – ротовой аппарат, обработайте это место 5% йодом.

– Если вы заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям, – уточняет Екатерина Морозова.

Что делать и куда обращаться при укусе клеща, если вы не привиты?

Непривитым лицам проводится серопрофилактика, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, то сначала проводится исследование клеща на наличие вируса.

Защита по всем направлениям

Эпидемиологи утверждают, что многие из числа укушенных пострадали не в лесу, а на придомовых территориях и дачных участках. Клещи могут приехать прямиком в ваш дом на животных — собаках и кошках, их могут принести гости на одежде или с полевыми цветами, ветками.

– Антиклещевые спреи или лосьоны – хороший способ защиты. Главное – читать инструкцию, – советует Екатерина Морозова. – В ней помимо возрастных ограничений, указывается время, в течение которого действует средство, а разбег большой – от 30 минут до нескольких часов. Даже при использовании этих средств, проверяйте вещи и кожу через каждый час-полтора. Прежде всего, внимательно смотрите складки кожи: клещи любят теплые и влажные места.

Помните, что легче увидеть насекомое на светлой одежде.

По данным Роспотребнадзора, в большинстве субъектов РФ давно приступили к акарицидным обработкам, более 84 тысяч гектаров уже обработано. Однако частная земля – забота владельцев.

– Чаще всего люди не обрабатывают свои участки самостоятельно, а обращаются в службу акарицидной обработки, – рассказывает Николай Регурецкий, руководитель садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). – Их средства безопасные, имеют все необходимые сертификаты. Если вы решите обработать участок своими силами, узнайте прогноз погоды – в ближайшие до обработки три дня не должно быть дождя, по-крайней мере, сильного, способного смыть средства. В зависимости от того, что за препарат вы используете, зависит периодичность обработки. Эпидемиологи рекомендуют повторять распыление каждые 30–45 дней.

Клещи на стадиях личинки и нимфы кормятся на мелких зверях, в основном на мышах, от них и заражаются бактериями и вирусами. Только с грызунами клещи попадают в ваш сад.