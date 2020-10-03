Какие работы проводят в саду и огороде в октябре

Осень щедро дарит нам солнечные тёплые дни. Садоводы и огородники радуются им вдвойне. Ведь в хорошую погоду и работать на земле приятнее. А дел в саду и огороде в октябре немало. Самое время – подготовить свой участок к зиме, да и к будущему урожаю тоже.

На что же советуют обратить внимание опытные дачники?

В саду

Уберите яблоки и груши поздних сортов. Делайте это аккуратно. Ведь помятые и побитые фрукты долго не хранятся. Упавшие плоды тоже необходимо собрать.

Тщательно осмотрите деревья и кустарники. Удалите сухие и повреждённые болезнями ветки. А вот с обрезкой, вопреки распространённому мнению, лучше не торопиться. Отложите её до весны.

Соберите опавшую листву. Здоровые листья можно использовать для приготовления перегноя. Больные же сожгите или утилизируйте подальше от вашего участка.

Перекопайте почву, чтобы было проще вносить удобрение.

Очистите стволы и ветви деревьев от отмерших частичек коры, а также мха и лишайников. Для этого можно использовать деревянные лопатки или жёсткие щётки, но не в коем случае не металлические приспособления. После очистки обработайте железным или медным купоросом или другим средством от грибков.

В октябре можно посадить молодое саженцы молодые саженцы. Но сделать это нужно до наступления холодов. А если не успели, прикопайте растения в земле и отложите посадку до весны.

Если вы не успели побелить деревья в сентябре, займитесь этим в октябре. Побелка поможет пережить перепады температуры и избавиться от вредителей. Белить деревья можно в сухую погоду, при температуре выше +5°С.

В огороде

Если вы являетесь счастливыми обладателями позднеспелых сортов капусты, свеклы и моркови, то в октябре пришло время собирать урожай этих овощей. Не забудьте также про брокколи, корневой сельдерей, лук-порей, хрен, топинамбур, пастернак и лук-порей.

Займитесь засолкой капусты, а также заморозкой других овощей.

Осмотрите место, где храните картофель. Даже одной испорченной картофелины достаточно, чтобы лишить вас всего урожая. Чтобы избежать неприятных последствий, обязательно просушите и переберите весь собранный картофель.

Прорыхлите и перекопайте грядки. Обработайте почву от вредителей и внесите удобрения. Так вы помешаете вредителям и сорнякам, а значит, заложите хорошую основу для здоровья будущего урожая.

Не забудьте про теплицу. После сбора урожая её необходимо промыть и продезинфицировать, обеззаразить грунт и внести удобрения.

Тем, у кого на участке есть пруд или бассейн, можно только позавидовать. Правда, осенью придётся позаботиться и о нём: собрать листву и другой мусор, , слить воду, почистить чашу водоёма.

В цветнике

Заготовьте черенки роз для зимней прививки. Срежьте несколько побегов и поместите их в пакет со сфагнумом. Хранить черенки можно в ящике холодильника.

Требует ухода и так радовавший нас летом газон. Соберите листья, скосите высокую траву и проведите аэрацию. Подкормите газон. Засейте вытоптанные за лето участки.

В октябре можно посадить луковичные растения, например, тюльпаны или гиацинты, и однолетние цветы, например, календулу или васильки. Делать это нужно при температуре 5-9°С на почве. Иначе цветы прорастут до заморозков и погибнут с наступлением холодов.

Многолетние растения нужно окучить и укрыть. И тогда ваши пионы, клематисы и гортензии порадуют вас и следующим летом.

Выкопайте и высушите луковицы гладиолусов. Хранить их нужно в темном месте при температуре не выше 8°С.

Октябрь – это, конечно, финишная прямая дачного сезона, но ещё не финал. И в следующем месяце мы расскажем вам, что нужно делать в саду и огороде в ноябре, чтобы обеспечить себя хорошим урожаем на будущий год.