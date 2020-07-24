Как выбрать мороженое?

Как понять, что при производстве мороженого нарушена технология? Возможно ли определить наличие растительных жиров, красителей и вторичную заморозку? Роскачество рассказывает, на что обращать внимание при выборе популярного лакомства.

Внимательно изучите этикетку

Основу рецепта мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Кроме того, согласно техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции», молока в изделиях должно быть более 40 %, остальное — немолочная часть за исключением растительных жиров.

В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100%, то называется этот продукт — «десерт замороженный».

При производстве мороженого также допускается использование различных пищевых красителей, ароматизаторов, антиокислителей и подсластителей. По Европейской системе классификации пищевых добавок ингредиенты маркируются буквой Е.

Обращайте внимание на жирность продукта

Содержание жира в продукте всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого:

– молочное (не более 7,5%);

– сливочное (от 8,0 до 11,5%);

– пломбир (от 12,0 до 20,0%).

Идеальный внешний вид

Мороженое должно быть равномерного цвета. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

Популярный вид мороженого — в глазури. При изготовлении кондитерской глазури допускается использование растительных жиров. Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке либо в общем составе продукта, либо отдельно.

Качественная глазурь не должна излишне крошиться или наоборот — быть липкой консистенции. Наличие белого налета и белых крупинок, точек на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта.

Оцениваем текстуру и форму

Мороженое не надлежащего качества, если:

– продукт покрыт кристалликами льда — значит мороженое проходило повторную заморозку. Вкус у такого продукта уже испорчен;

– упаковка продукта деформирована — есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления мороженого периода, оно теряет свою форму и «усыхает»;

– после хранения в морозилке часть мороженого откалывается. Это самый простой способ проверки на качество, так как закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.

Стабилизаторы и растительные жиры

Купить мороженое без стабилизаторов не получится. В производстве мороженого стабилизаторы выполняют важные функции:

сохраняют стабильность при хранении мороженого;

снижают риск усадки;

повышают устойчивость к таянию и способность сохранять форму.

Действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет. Связано это, как ни странно, с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры — отдать образец в лабораторию и исследовать на наличие фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных продуктах (кокосовом, пальмовом масле).

Следует заметить, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров.