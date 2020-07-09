- Advertisement -

В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об отпуске. Но когда речь заходит о планах на отпуск, перед владельцами домашних животных сразу же встает вопрос: как путешествовать с четвероногим другом? Российская кинологическая федерация собрала самую важную информацию и полезные советы для тех, кто решил отправиться в путешествие с собакой.

«Для многих из нас собака – это полноценный и полноправный член семьи, которого невозможно оставить дома или в зоогостинице, когда сам отправляешься в путешествие. Многие считают, что взять питомца с собой в дальнюю дорогу слишком хлопотно или даже невозможно, но это заблуждение. Чтобы вы и ваш любимец насладились путешествием, просто необходимо подготовиться заранее: для этого приучайте собаку к транспортному контейнеру, заблаговременно соберите все необходимые документы и изучите правила перевозки животных, если планируете использовать общественный транспорт», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как путешествовать с собакой по России

Путешествовать с животным, перевозимым в качестве компаньона, по территории России достаточно просто. Для этого понадобится только оформить ветеринарный паспорт. В паспорте должна стоять отметка о вакцинации животного. Действующая прививка против бешенства – обязательное условие. Однако, если животное перемещается со сменой владельца и/или для участия в выставочных мероприятиях, необходимо оформление ветеринарного свидетельства. Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действует в течение 5 дней до начала поездки, в период всей поездки и до ее завершения.

При путешествии авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам авиакомпании. Будьте готовы предъявить ветеринарное свидетельство или ветеринарный паспорт железнодорожному служащему, если путешествуете поездом.

Обратите внимание: если вы путешествуете с домашним животным из/в Калининградскую область авиатранспортом, никаких дополнительных документов оформлять не понадобится. Однако, если вы едете на поезде или машине, по пути следования вы пересечете территорию Евросоюза. Поэтому вам кроме паспорта понадобится так называемая евросправка. Вы можете получить ее в представительстве Россельхознадзора заранее, если путешествуете ж/д транспортом, или в пункте пропуска через государственную границу, если едете на автомобиле. Кроме того, чтобы сократить время, евросправку можно оформить самостоятельно и заверить ее у инспектора Россельхознадзора.

Как путешествовать с собакой за рубеж

Шаг №1. Прежде всего внимательно изучите ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируете посетить. В некоторых странах есть ограничения на ввоз определённых пород собак. Если вы планируете посетить несколько стран или путешествуете транзитом, узнайте требования всех государств, на территории которых вы будете находиться с животным.

Шаг №2. Обратитесь в станцию по борьбе с болезнями животных, там вашего питомца подготовят к поездке: сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок в международный ветеринарный паспорт. Получить ветеринарный паспорт установленного образца можно там же. Первое, что нужно сделать для ввоза животного в большинство стран, – чипировать его. Данные всех микрочипов заносятся в международную базу Animal-ID. Вакцинация против бешенства – еще одно обязательное требование для путешествия с животным. Для большинства стран вакцинацию нужно пройти не позже, чем за 21 день до пересечения границы.

Шаг №3. Пройдите ветеринарный контроль. Чтобы пройти его в аэропорту, вам понадобятся международный паспорт животного с данными о результатах всех вакцинаций, или ветеринарное свидетельство формы №1, или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1, в зависимости от страны назначения. Если вы едете в Евросоюз, в аэропорту сотрудники Россельхознадзора оформят на ваше животное евросправку. При выезде в аэропорт заложите дополнительное время на прохождение этих процедур. Если вы путешествуете на поезде или на машине, оформить евросправку или сертификат нужно заранее.

Подготовка собаки к поездке

Если вы планируете путешествовать с собакой, то лучше приучать ее к транспортному контейнеру как можно раньше. Собаки-путешественники хорошо знают, что с переноской связаны все главные удовольствия и приключения в их жизни, а в дальней дороге воспринимают переноску как «домик» и укрытие, поэтому не нужно думать, будто, помещая собаку в бокс, вы лишаете ее свободы. Переноска – это комфорт и безопасность вашего четвероногого компаньона! Чтобы питомец привык к переноске и научился спокойно оставаться в ней один, можно класть туда любимые игрушки и лакомства, а дома держать контейнер открытым, чтобы собака могла заходить и спать в нем. При себе в дорогу нужно иметь ошейник, поводок и намордник.

Непосредственно перед поездкой собаку необходимо хорошо выгулять, но не кормить. Если поездка длительная, возьмите с собой сухой корм и ту воду, которую собака пьёт дома.

Не забудьте собрать дорожный чемодан для вашей собаки. В отпуске вам потребуются две миски, для еды и воды, привычный корм, одноразовые впитывающие пеленки, пакетики для уборки за собакой на прогулке, а также аптечка. Возьмите любимые игрушки вашего питомца и средства по уходу: расчески, щетки, шампунь и полотенце.

Бронирование путешествия

Самолет: первым делом следует позвонить в авиакомпанию и узнать правила перевозки животных. На борт самолета принимают не всех питомцев. Например, «Аэрофлот» не допускает к перевозкам собак, относящихся к брахицефальным породам: бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, гриффон (бельгийский, брюссельский), бостон терьер, бордоский дог, японский хин. Согласно правилам, установленным в большинстве компаний, включая тот же «Аэрофлот», в пассажирском салоне могут перевозиться собаки, масса которых вместе с контейнером не превышает 8 кг. Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44×30×26 см. Для перевозки в багажном отсеке масса животного вместе с контейнером не должна превышать 50 кг.

При бронировании авиабилета заранее проинформируйте перевозчика о том, что летите с питомцем. Имейте в виду, что у каждой компании установлена количественная норма перевозки животных в салоне и в багажном отсеке, поэтому место для питомца необходимо забронировать заранее. Оплатить перевозку животного можно только в аэропорту, после проверки всех необходимых документов и взвешивания собаки вместе с переноской на стойке регистрации.

Поезд: перевозка разрешается не во всех типах вагонов, перед покупкой билета заранее уточняйте информацию на официальном сайте РЖД. Перевозка животных за границу регламентируется правилами конкретного перевозчика, а также Соглашением о международном пассажирском сообщении, документ постоянно обновляется, поэтому, собираясь в поездку, нужно ознакомиться с актуальными изменениями в Соглашении.

Гостиница: думая, где провести отпуск, заранее прочитайте условия проживания в понравившихся вам объектах размещения. Гостей с домашними животными принимают не везде, но во многих отелях это хорошо отработанная и популярная услуга. При бронировании сообщите, что вы приезжаете с питомцем, и уточните особые условия и стоимость проживания собаки в номере (будьте готовы к тому, что объект размещения может попросить небольшой залог, который будет вам возвращен при выезде).

Правила безопасности при поездке на машине

В машине необходимо разместить переноску максимально устойчиво и зафиксировать ее. В машине с однообъёмным кузовом переноску чаще устанавливают в багажнике, в седане – только на заднем сиденье. Если собака путешествует без переноски, воспользуйтесь специальной перестёжкой, которая должна быть прикреплена к ремню безопасности на время движения.

Большинство собак отлично переносит дорогу и даже в самой дальней поездке уютно дремлет в переноске, особенно если вы заранее позаботились о том, чтобы там было мягко, удобно, не холодно и не жарко. В дороге необходимо периодически останавливаться и выгуливать собаку, давать ей воду и ни в коем случае не оставлять одну в машине. Если вам нужно ненадолго отойти перекусить или расплатиться за топливо, в прохладную погоду можно оставить приоткрытым пассажирское окно, заранее убедившись, что собаке комфортно и доступ воздуха ей обеспечен. В жару берите собаку с собой в любой ситуации – даже несколько минут в перегретом салоне могут стоить ей жизни!

Путешествие с собакой – популярный вид отдыха, оно может и будет комфортным, если вы ответственно подойдете к его подготовке и будете внимательны к нуждам своего питомца. Общайтесь с собакой, поощряйте ее и не будьте назойливыми, если животное нервничает или хочет отдохнуть.