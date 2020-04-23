Как читать новости, чтобы они не раздражали

«СМИ нагнетают», «СМИ раздувают», «СМИ сеют панику», «Да разогнать все эти СМИ, достали уже»… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности СМИ если не отдельный пост, то хотя бы пару звучных комментариев.

Мне такие сообщения тоже приходят. И очень меня расстраивают. Я сразу бегу на наш сайт, проверить, где мы перегнули палку, чем заслужили, так сказать. Графики отключения воды и света, перекрытие движения и новые маршруты транспорта, заявления глав, сводки происшествий и оперативные данные по коронавирусу — а куда же без них? А ещё есть интервью с балетмейстером, квнщиком, священником, подборки фильмов, советы психологов, юристов, финансистов…

Уверяю вас, интересные проекты есть и на других новостных сайтах.

Что же так раздражает читателей? Какое конкретно СМИ так достало? Отправляюсь с этим вопросом к знакомым и получаю такие ответы: «Да я не про ваше СМИ… Да я вообще… В соцсети хоть не заходи… Ленту в телефоне хоть не открывай…»

Так стоп! А все понимают, что лента новостей в вашем телефоне – это не СМИ?

Ни в коем случае не хочу никого поучать, просто делюсь нехитрыми правилами пользования СМИ и соцсетями, которые помогут фильтровать информацию, если вы от неё устали.

В соцсетях пишут не только журналисты, но и все желающие. Вы тоже можете предложить своё мнение, его опубликуют, и оно тоже начнёт кого-то раздражать. СМИ обычно предлагает в соцести заголовок и ссылку на свой сайт. Не стоит кидаться комментировать название новости. Если тема интересна, пройдите по ссылке и узнаете о ситуации гораздо больше и точнее. Если вы принципиально не переходите по ссылкам, подпишитесь на паблики, которые выкладывают новости целиком, такие тоже есть. Обращайте внимание на тематику сообщества. Если в названии группы есть слова «Криминал» или «Жесть», то там точно не будет обзора театральных новинок и рецептов кулича. И СМИ в этом тоже не виноваты. Нужно просто найти группы по интересам. Новости во многих группах дублируются. Проверьте свои подписки. Может, стоить сократить их количество и отписаться от групп, которые надоели или разочаровали? Что точно нужно сократить, так это время, проводимое в соцсетях. Не стоит ежечасно мониторить соцсети и сокрушаться, что там одно и тоже. Не будьте как ёжики, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Проверяйте ленту новостей утром и вечером – так вы точно не упустите ничего важного, да и нервы будут крепче!