История дома, в котором жил первый русский Нобелевский лауреат

Мы продолжаем знакомить рязанцев с историей самых интересных зданий города. На этот раз в проекте «Здания» расскажем о доме, в котором родился и вырос первый русский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов.

Дом этот сохранился до наших дней, сейчас здесь организован музей-усадьба И.П. Павлова. Двухэтажный дом №25 был построен ещё дедом Ивана Петровича. А в 1888 году его отец построил рядом второй дом (сейчас — Дом науки).

Если зайти во двор, то в центре усадьбы можно увидеть бюст учёного, на котором есть выдержка из письма Ивана Петровича советской молодёжи:

«Помните, что наука требует от человека всей его жизни. и если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях!»

За бюстом видим дом-беседку, которая использовалась в качестве летней дачи.

Кстати, мужчины в семействе Павловых очень любили игру в городки. Для неё Павловы даже оборудовали площадку.

Центральная часть экспозиции — родительский дом, в котором расположены 12 комнат. В большинстве из них сохранилась оригинальная обстановка и вещи семьи. Самой большой комнатой является гостинная. Здесь проводились музыкальные вечера, пели романсы, звучала музыкальная шкатулка — любимая забава детей, которая работает до сих пор.

Фото: Официальный сайт дома-музея Павлова в Рязани

Хотя Иван Петрович недолго прожил в отчем доме — с 1849 по 1868 год, но его картина восприятия мира сформировалась именно здесь. Отец Павлова, будучи священником, уделял большое внимание домашнему обучению детей, и по вечерам устраивал семейные чтения. Вообще в семье детей очень любили, заботились об их здоровье, воспитании, образовании. Не случайно из пяти детей Петра Дмитриевича трое стали знаменитыми учёными.

Иван Петрович учился в духовной семинарии, учился отлично, но когда после второго курса перед ним стал выбор пути — духовного или светского — выбрал изучение естественных наук. В чём и преуспел.

После смерти отца академика, владение домом перешло к его дочери Лидии. Сам Иван Петрович отказался от своей доли наследства (как и его брат Дмитрий) в пользу младшей сестры. А вот другой брат, Сергей, получил 3000 рублей серебром и старинную мебель из усадебного дома. Но в послереволюционные годы усадьба Павлова была национализирована и лишь 5 лет спустя, в 1923 году, возвращена хозяйке. Лидия Ивановна продала усадьбу в 1927 году — здесь обустроили коммунальные квартиры. Жильцы и хозяева постоянно менялись, пока в 1946 году (к 10-летней годовщине со смерти Ивана Петровича) дом не превратили в мемориальный музей.

Последний раз Павлов посетил родительский дом в августе 1935 года в возрасте 86 лет. Он без посторонней помощи поднялся по крутой лестнице на второй этаж, посидел в своей комнате, вздохнул, погладил любимый томик Лермонтова…

Кстати, ранее улица Павлова бывшая Никольская) выходила к Никольской церкви или Церкви Николы Высокого, где служил отец учёного. Современная улица Павлова упирается в проходную Рязанского приборного завода на улице Семинарской.

Источники:

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/ryazan/museum/22131

Ю.Манов «Туристический путеводитель по Рязанской области», 2014 год.