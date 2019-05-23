Идеальный библиотекарь Николай Фёдоров

Каков он, идеальный библиотекарь? Порассуждать об этом решили сотрудники городских и сельских сасовских библиотек на профессиональном семинаре.

Звание «идеального библиотекаря» носил наш земляк, философ и педагог Николай Фёдорович Фёдоров, отмечающий в нынешнем году 190-летие со дня рождения, это и послужило идеей проанализировать, какие качества делают сотрудников библиотек идеальными.

Многие знаменитые люди были библиотекарями. Они жили в разное время, исполняли разные обязанности, внесли разный вклад в развитие библиотечного дела, но их объединяет не просто служба в библиотеке, а служение книге, служение просвещению. На берегу Нила обнаружены гробницы двух библиотекарей – отца и сына, служивших при фараоне Рамзесе, это говорит о почёте и уважении, которым они были окружены. В древней Александрийской библиотеке работал поэт и ученый Каллимах. Библиотекарем был древнегреческий астроном и математик Клавдий Птоломей.

Ирина Живоглядова, сотрудник Усадовской сельской библиотеки рассказала о правителе Киевской Руси Ярославе Мудром, который был и создателем первой библиотеки на Руси. Немногие знают, что баснописец И.Крылов тоже служил в библиотеке, об этом рассказала Зоя Савкина из библиотекарь села Агломазово. Далее ход истории подвёл нас к тому самому «Идеальному библиотекарю» – Николаю Фёдорову, от которого и пошла идея семинара. Рассказать о библиотекаре Фёдорове взялась Валентина Данилина, ведь она родилась в том самом селе Вялсы, где крестили Николая Фёдоровича.

Фёдоров вошёл в историю русской культуры не только как философ, но и как новатор книжного дела. До 1874 года он шесть лет был помощником библиотекаря Чертковской библиотеки в Москве, а затем начинает работать в Румянцевском музее, которому отдал 25 лет своей жизни.Этот удивительный библиотекарь, заведуя «Каталожной», мог дать любую справку о книгах библиотеки. Мало кто знал его по фамилии. Для большинства читателей он был бесценным библиотекарем – Николаем Фёдоровичем. Николай Фёдорович приходил в библиотеку за 1,5 -2 часа до её открытия и уходил последним, работая и по воскресеньям, когда библиотека была официально закрыта. Так сам Фёдоров показывал пример добровольного труда, к которому он сам призывал. Из своего скудного заработка он помогал не только «стипендиатам», регулярно являвшимся к нему в библиотеку каждое 20 – е число – день зарплаты в библиотеку, но и приплачивал служителям музея, чтобы поощрить их к лучшей работе.

Библиотекарем он работал как никто до него: пока не было читателей, подбирал им книги, рылся в каталогах, справочниках. Если нужной книги не оказывалось в фонде, он подсказывал, где её можно достать. Если же её не было в общественных библиотеках, он просил знакомых библиофилов дать нужную книгу во временное пользование. Если же книгу нельзя было достать, то Николай Федорович старался купить её на свои деньги и предоставить читателю. Многие русские учёные с благодарностью вспоминали о той помощи, которую им оказал Николай Фёдорович.

«Это была прямо живая энциклопедия в самом лучшем значении этого слова и кажется не было предела его памяти» – писал историк Георгиевский работавший в библиотеке вместе с Фёдоровым и глубоко чтивший его. Несмотря на своё скромное положение в библиотеке, Н.Ф. Федоров на долгие годы становится высшим нравственным авторитетом Румянцевского музея, воплощая в нём «интеллигентную и духовную власть».

Жизнь Н.Ф.Фёдорова – жизнь человека, героически служившего просвещению. Подвижническая, полная высоких дум жизнь великого библиотекаря вызывает уважение не только историков русской культуры, библиотековедов, но и всех, кому дорого бескорыстное служение истине и книге.

Очень ответственно равняться на такой образ. Но ветераны сасовских библиотек -подвижники библиотечного дела. Нельзя было не вспомнить Марию Алексеевну, взявшую в руки руководство сетью библиотек в трудные 1980- е годы. Присутствующая бывшая заведующая центральной детской библиотекой Надежда Афанасьевна Мишакина поведала об энтузиазме, который двигал библиотекарями, не давая места сомнениям в нужности этой профессии.

Это подтвердили молодежь, которая сегодня работает в библиотеках Надежда Абашкина. Оксана Анощенко, Ирина Панферова, Сергей Клочков: современный библиотекарь должен быть эрудированный, коммуникабельный, креативный и ориентироваться на лучшие образы профессионалов.