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Гороскоп на 1 апреля

Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля.

Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая акцент на переустройстве прежнего уклада в доме и на работе. Новые обстоятельства и связанные с ними планы могут потребовать существенной перестройки той платформы, на которую вы привыкли опираться. Воможна эмоциональная уязвимость. Важно проговаривать проблемы с близкими или обдумывать их про себя.

Телец: Тельцам сегодня важна связь с близким окружением. День позволяет опереться на интуитивное понимание и на старые связи, включая земляческие и родственные. Не стоит недооценивать эмоциональный контакт: он выручит вас, пока не сформированы новые правила общения, не утверждены формы документов, регламенты мероприятий, маршруты поездок. Вероятны короткие недоразумения в общении с отдельными людьми.

Близнецы: Сегодня звезды советуют Близнецам учитывать в любом вопросе материальную подоплеку. Например, размеры возможного заработка при поисках работы или порядок взаиморасчетов при сделках. Это подходящий момент для обсуждения финансовых и хозяйственных мелочей с новых позиций. Не лучшими советчиками окажутся друзья: они могут дать вам коварный противоречивый ориентир или посмеяться над вашей проблемой.

Рак: Ракам стоит отложить выводы и решения до вечера. В первой половине суток желательно уменьшить нагрузки: это не время для подвигов, возможны осечки в контактах, напрасные поездки. В конце дня обострится ваше чутье, вы начнете яснее понимать чужие мотивы и свои потребности. Лучше побороть искушение сделать хитроумный ход: вы или промахнетесь, или создадите себе проблемы, вызвав чье-то раздражение.

Лев: Львам звезды подсказывают, что в первый апрельский день они уязвимы. Внешняя бравада будет сочетаться с внутренней ранимостью, которая усилит колебания. В эти сутки лучше не делать выбор, нежелательно выступать с инициативой и спешить с ответным ходом. Приватные контакты предпочтительнее публичных. Лучше оставить при себе свое мнение, особенно, если это эмоционально окрашенные смутные догадки.

Дева: В этот день главное оружие Дев — переговоры и взаимное доверие. Лучше не ждать стандартного развития событий и привычных эмоциональных реакций. Может нетипично повести себя близкий друг, родственник или коллега. Не исключены перемены в работе сервисов, особенно, связанных с техникой и электроникой. Не стоит винить в этом кого-то конкретно, включая себя: новые условия подразумевают перестройку

Весы: Весам лучше посвятить своим личным интересам начало дня. Вечером вас позовет долг или насущная необходимость. Придется решать нестандартную задачу или носить попеременно две маски. Возможна роль представителя, посредника, «альтер-эго» вашего партнера или начальника. В неоднозначной ситуации у вас появится новая точка опоры. Если вы публичная персона, вам может потребоваться юрист или имиджмейкер.

Скорпион: Скорпионам лучше использовать эти сутки для дистанционной связи, доверительной переписки или поиска сведений. Особый интерес могут представить новости, связанные с домомсемьей, зарубежьем, новой средой обитания. Актуальны миксы традиций и прогресса. Звезды советуют искать информацию, а не конкретных людей. Не стоит выбирать учителя, юриста, врача, попутчика, покровителя, образец для подражания.

Стрелец: Сегодня Стрельцам лучше не настаивать на продолжении разговора. В первой половине дня мала вероятность подвижек: если беседа началась с недоразумения и недопонимания, вряд ли что-то изменится. С приближением вечера общение пойдет в более эмоциональном русле, что не дает вам особых преимуществ. Вы можете оказаться в глупой ситуации, без действенных ключей к чужим мотивам, ресурсам или чувствам.

Козерог: Козерогам лучше избегать публичных выступлений, дебютов, начала сотрудничества. К вечеру возрастет вероятность двойной игры, нечестности. Во многих вопросах придется быть дипломатом. Можно встать перед неприятным выбором, поставить в неловкое положение других или придать сомнительный оттенок всему проекту, что подорвет вашу уверенность в себе или доверие к вам. Не стоит сдавать и снимать жилье.

Водолей: Сегодня энергия Водолеев вряд ли потечет мощным потоком в задуманном направлении. Словно в насмешку, судьба подстроит ситуации, сбивающие вас с толку или с нужного курса. Вы можете отвлечься на дом или рутину. Вас может подвести самочувствие. День мешает собранности, размягчает волю, подпитывает эмоции. Не исключено, что вы захотите кому-то помочь и пожертвуете ради доброго дела своими планами.

Рыбы: В эти сутки Рыбы не прочь предаться размышлениям, завести с кем-то тайную беседу, погрузиться в мир фантазий или в литературную деятельность. Хорошо вести дневники, общаться с близкими, секретничать с детьми. В отношениях важнее страстей будет доверие, взаимная готовность выслушать и возможность выговориться. Не время «переходить на личности», уместны интригующие письма, музыкальные послания.

Мы читали гороскоп на GRAZIA Гороскоп предоставлен AstroStar.ru

 

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