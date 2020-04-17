Финансовая картинная галерея

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Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз и навсегда научиться решать необходимые проблемы «в один клик».

А иначе наша повседневная и привычная жизнь будет выглядеть так же, как герои и сюжеты известных живописных полотен, оказавшиеся вместе с нами на самоизоляции. Наверняка им пришлось бы нелегко. Впрочем, смотрите сами!

1.Подключение автоплатежей

Знаменитый Сальвадор Дали был уверен в «Постоянстве памяти». Но мы-то с вами знаем, что память имеет свойство подводить в самый неподходящий момент, тем более в наступивший для многих «день сурка» немудрено потеряться во времени. И вот уже просрочена оплата коммунальных услуг, упущена возможность оплатить штраф со скидкой, а телефон равнодушно сообщает о нехватке средств.

Поможет подключение автоплатежа. Не нужно никуда идти, а настроить автоматическое списание средств можно, например, через Портал госуслуг, личный кабинет или мобильное приложение банка. И тогда время внезапно начнет планомерно работать на вас.

2.Использование дистанционной оплаты

Серовская девочка очень любит персики. Но для садовых плодов рановато, и раздобыть фрукты можно лишь в магазине. Выход — дистанционные покупки. Онлайн заказать можно не только пару килограммов сочных персиков, но и полноценное меню на двое суток.

Встречаться с курьером тоже не придется, если в качестве оплаты выбрать не наличные, а карту. А магазины зачастую предоставляют возможность оплатить покупку из электронного кошелька.

3.Соблюдение кибергигиены

Большое заблуждение думать, что если вы дома, то и ваши накопления никуда не уйдут. Если не соблюдать правила кибергигиены, есть риск попрощаться с ними. А после того, как вас обобрали до последней нитки, уже не помогут ни возмущение, ни «Крик»!

«Три кита» таковы.

Для оплаты товаров через интернет используйте отдельную карту, куда можно зачислять деньги для онлайн-покупок. Или заведите виртуальный «пластик».

Внимательно проверяйте адреса магазинов и сервисов перед оплатой или вводом персональных данных,

Не переходите по неизвестным ссылкам и не скачивайте файлы из непроверенных источников, ведь если где-то (в ваших файлах) прибыло, то где-то (например, на банковском счете) может убыть.

4.Перевод средств по номеру телефона

Позвольте финансам самим парить над городом, как героям Шагала. Система быстрых платежей (СБП) поможет передать деньги человеку на расстоянии. Для мгновенного перевода нужен только номер мобильного получателя.

Кстати, с 1 мая 2020 года все переводы через СБП до 100 000 рублей в месяц станут бесплатными. Если сумма превысит этот предел, банки вправе взять комиссию до 0,5% от размера перевода, но не больше 1500 рублей.

5.Решение финансовых вопросов онлайн

Открыть вклад, оформить кредит, а также совершить иные операции можно дистанционно в приложениях большинства банков. А при желании можно начать сотрудничество, не вставая с дивана, и с новой кредитной организацией, если вы заранее сдали биометрические данные: записали в банке-участнике изображение лица и голоса и подтвердили документы.

И если Караваджо привел Нарцисса к ручью, то пользователям Единой биометрической системы искать водоем не нужно. Достаточно будет смартфона, планшета или компьютера — и весь финансовый мир у вас в кармане.

6.Проверка кредитной истории

Дом в стиле «плотницкой готики» или квартира-студия в спальном районе? При приобретении жилья анализу подвергается все: застройщик, район, материалы для строительства… Сегодня можно пройти по улицам с помощью сервисов-карт, примерить расстановку мебели, прочитать отзывы о ближайшем детском саде.

Не выходя из дома, можно, например, проверить свою кредитную историю. По ней банк принимает решение о выдаче вам кредита, и важно, чтобы она не была испорченной. Сделать это могут мошенники, которые, используя ваши данные, берут займы и не возвращают. На всякий случай полезно периодически заказывать кредитные отчеты из Бюро кредитных историй, тем более что дважды в год это можно сделать бесплатно. Герои нашей версии «Американской готики» за своей кредитной историей не следили, а в итоге остались без дома.

7.Покупка страховки онлайн

Не стоит забывать, что на «лошадиные силы» нужно вовремя оформить полис ОСАГО, без которого выехать на современные дороги нельзя. Иначе – прощай самоизоляция и добро пожаловать, как наш Илья Муромец, в маршрутку, которой еще нужно дождаться.

А если бы Илья воспользовался не каменным указателем, а вышел в интернет, то заключит бы договор ОСАГО дистанционно в течение нескольких минут. Тем более, что диагностическую карту на «коня» можно предоставить после снятия ограничений из-за коронавируса.

8.Оптимизация бюджета

Самая простая и одновременно самая сложная задача в повседневной рутине – держать баланс между доходами и расходами. Во время вынужденной изоляции следует не только изучать рейтинг сериалов или осваивать новые кулинарные шедевры: не лишним будет навести порядок в бюджете и постоянно поддерживать его в равновесии. Это только на нашей картине Пикассо девочка, из-под которой убрали шар, зависнет в воздухе. В реальной жизни все намного прозаичнее: бюджет рухнет без опоры.

Проанализуйте, по каким статьям расходов больше всего, от чего можно отказаться. Ведите учет так, как вам удобно: в бумажном бухгалтерском гроссбухе, в виде файла на компьютере или с помощью специального приложения. Определите финансовую цель и привыкайте фиксировать все траты и поступления постоянно.

Научитесь пользоваться этими правилами – и сохраните не только финансы, но и спокойствие, величие и таинственную улыбку, как у Леонардовской Джоконды.