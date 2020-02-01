Дворянская улица

РИА «7 новостей» продолжает проект о районах города Рязани. Мы начали с истории Советского района. На прошлой неделе мы рассказали об истории улицы Николодворянской, которая менее века назад распалась на две части. Сегодня мы расскажем о втором её отрезке, названном в честь русского поэта Якова Полонского.

Как мы отметили в , в дореволюционное время две современных улиц представляли собой единое целое. Улица Николодворянская в то время начиналась от верхнего городского сада и доходила до улицы Астраханской (Ленина), за перекрёстом плавно переходила в Александровскую (Праволыбедскую).

Своё название улица получила в честь Николодворянского храма, который расположен на современной улице с одноимённым названием. На престижной улице того времени жили известные жители Рязани, в их числе Яков Полонский – русский поэт и прозаик, родившийся в Рязани 7 декабря 1819 года.

Вернёмся же к улице Полонского. Она находится в границах Малого или исторического центра города, её протяжённость менее километра. Своё начала берёт от пересечения с улицей Свободы, напротив Художественного музея, и заканчивается на пересечении с улицей Николодворянской.

Улица появилась в соответствии с регулярным планом Рязани 1780 года, первоначальное название – Пятая улица, позднее её переименовали в Дворянскую (Николодворянскую).

В августе 1919 года улицу разбили на две части: участок до Астраханской переименовали в улицу Полонского в честь известного поэта, а другую часть – в улицу Свердлова (вновь Николодворянской она стала в конце XX века).

Также на улице располагался дом, в котором жила бабушка Полонского Александра Кафтырева. Сам Яков Петрович проживал в нём с 1832 по 1838 год.

В XX веке дом передали отделу народного образования, чтобы открыть в нём детский дом имени Полонского. Затем саму организацию перенесли вглубь улицы.

В 70-х годах в доме располагалась местная организация ветеранов. Несколько лет здание находилось в запустении, пока его не разрушили, чтобы построить на этом месте жилой дом улучшенной планировки.

19 декабря 2005 года на фасаде дома по улице Полонского, 2 установили мемориальную доску в память о русском поэте. Автор барельефа – заслуженный художник РФ, скульптор А. С. Анисимов.

Частым гостем дома был дирижер Клавдий Птица. Он периодически останавливался у родственников в Рязани. К 100-летию с его дня рождения (в 2011 году) на здании появилась мемориальная доска. Автор барельефа – рязанский скульптор В. Б. Горбунов.

На пересечении улиц Свободы и Полонского (дом № 54/1) располагается один из бывших городских домов Николая Рюмина. В 1891 году в нём разместилась Рязанская духовная консистория.

Современникам это здание знакомо ещё по одной причине – в прошлом веке в нём располагалась фотолаборатория педагога, краеведа, фотохудожника Евгения Каширина, о чём говорится на мемориальной табличке скульптора Алексея Анисимова.

Ещё одно историческое здание находится по адресу Полонского, 7. Сегодня здесь располагаются региональное управление экономического развития и торговли и облизбирком.

До 1980-х годов здесь находился родильный дом. Через некоторое время при доме появился приют для «несчастнорождённых младенцев» (детей, которые родились вне брака).

Память об этом увековечена на доске:

Ещё одно интересное здание – архитектурный прототип одного из особняков из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». По мнению русских рязанских краеведов, это здание является прототипом реально существующего дома купца Павла Лебедева (Полонского, 13).

Борис Пастернак приехал в Рязанскую область в 20-х годы. По мнению исследователей, именно здесь он познакомился яс биографией Сергия Живаго (мецената давно не было в живых), давшего имя главному персонажу известного романа.

Предположительно в это время он и увидел причудливый дом купца Лебедева – трёхэтажный особняк из камня появился в центре Рязани в начале века. Здание получилось основательное – богатый хозяин на материалах не экономил.

Дом в стиле «модерн» с причудливой архитектурой радует жителей города и сегодня. В настоящее время здесь располагается физиологический корпус РязГМУ имени академика Павлова.

Рязанский купец, чтобы оставить о себе напоминание потомкам, «отметился» на собственном доме – в декоре окон второго этажа явно читается латинский вензель «PL» (Павел Лебедев).



Возле здания находится ещё один необычный для Рязани архитектурный элемент – кирпичный арочные ворота в стиле неоклассицизма.

На улице также расположена резиденцию губернатора Рязанской области, а также корпус факультета педагогики и психологии РГУ имени С. А. Есенина, частные дома и небольшие магазины.

В целом же улица, находящая в центре города, сохранила тихую и уютную атмосферу – здесь приятно прогуляться в любое время года, особенно, если убрать машины.

Источники:

http://info.rounb.ru/e-lib/rues/polonskogo.html

https://www.rznodb.ru/liter_map/9/14.htm

https://ru.wikipedia.org/