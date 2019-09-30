Центр высоких компетенций Сбербанка

Российский финансовый рынок стремительно цифровизируется. «Классические банки обречены на вымирание», ― заметил по этому поводу глава Сбербанка Герман Греф. Перед его банком стоит задача быстрейшей трансформации в высокотехнологичную компанию. Одним из главных инструментов в этой истории выступают специалисты, которые разрабатывают технологии Сбербанка. Они работают в 15 городах, преимущественно миллионниках, по всей стране.

Несмотря на то, что Рязань с ее 540 тысячами жителей до этой категории не дотягивает, представительство разработчиков Сбербанка в городе наличествует. Причем относится к категории «якорных», то есть системообразующих, нацеленных на комплексное развитие.

«Начиналось все в 2012 году с команды из девяти бывших сотрудников Рязанского отделения Сбербанка, занимавшихся разработкой программного обеспечения по кредитованию частных лиц. Сегодня у нас уже 300 человек ― и все относятся к категории высококвалифицированных специалистов», ― рассказывает Александр Стружанцев, руководитель регионального офиса разработки Сбербанка.

Распределенная сеть сотрудников позволяет работать над ключевыми проектами, необходимыми Сбербанку, удаленно. Рязанский филиал при этом сотрудничает с такими же центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Вологде, Екатеринбурге и Самаре.

«С тех пор как банк начал работать по технологии Agile, большинство разработчиков стали членами соответствующих продуктовых команд. Это помогает сохранять фокус и необходимый баланс компетенций», ― добавляет Александр Стружанцев.

За семь лет своего существования рязанский центр уверенно вошёл в топ-5 наиболее крупных филиалов ИТ-компаний, которые базируются в нашем городе. Как базовому подразделению, нацеленному на развитие, центру постоянно требуются ИТ-специалисты разных профилей (аналитика, разработка, все виды тестирования, техническая поддержка). Источником пополнения выступает Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ), с которым заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Студенты могут пройти в филиале и преддипломную практику.

Вместе с РГРТУ центр проводит внешние школы, формирует фокус-группы для внутренних обучающих курсов. В дополнение к базовым программам студенты получают прикладные навыки по Java-разработкам, работе с Big Data, созданию нейросетей и архитектуры промышленных автоматизированных систем. Лучшие после завершения курсов могут устроиться в Сбер.

«На мой взгляд, сегодня термин ʺИТ-специалистʺ теряет свою актуальность. Мы ориентированы на формирование digital scientists ― тех, кто обладает расширенными компетенциями в смежных областях и готов постоянно совершенствоваться», ― продолжает Александр Стружанцев.

Именно на такое развитие ИТ-команды делают ставку в Сбербанке. Саморазвитие всячески приветствуется. Корпоративный университет Сбербанка предлагает обучающие программы, составленные с участием ведущих мировых бизнес-школ, множество онлайн-курсов и семинаров.

Что еще? Комфортабельный удобный офис, который расположен в центре города, с хорошо развитой инфраструктурой и в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, связывающего центр со всеми районами Рязани. Сотрудникам доступны льготные программы, в том числе и финансируемая Сбербанком программа ДМС, корпоративная пенсионная программа. Если же говорить о зарплате, то она вполне конкурентоспособна, а по отдельным категориям, например, для специалистов по нагрузочному тестированию, ставки максимальные.

Стоит сказать, что в коллективе центра много сотрудников, приехавших в Рязань из других городов и прочно обосновавшихся здесь, поскольку им была предоставлена возможность самореализации. Безусловно, можно переехать в любой другой регион присутствия разработки Сбербанка, однако пользуются этим редко. Все-таки немаловажно, чтобы лучшие специалисты оставались в Рязани и город развивался.