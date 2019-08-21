Блогинг по-рязански

Несколько недель назад в сторис у подруги я увидела её просьбу откликнуться тех, кто едет в Спасск. Зная, что в ближайшее время туда собираются мои родители, написала ей. Как выяснилось, ей нужно было передать фотофон девушке-блогеру, которая живёт в Спасске. Блогер в Спасске? В моей голове твердо сидела мысль, что блогерством занимаются только жители крупных городов. Население же Спасска-Рязанского по данным на 1 января 2018 года – 6 553 человек.

Я была заинтригована. Сразу же залезла в профиль Юли (@iiaks) и очень сильно удивилась. Во-первых, количеству подписчиков (их почти 52 тысячи), а во-вторых, качественному, полезному и разнообразному контенту. Собственно, так и родилась идея выяснить, как, чем, а главное зачем занимаются те, кто называет себя блогером и живёт в Рязани.

Итак, наши героини: Юлия Устинова (@iiaks, 51,7 тысяч подписчиков), Вера Ермолаева (@lab.vera, свыше 4700 подписчиков) и Алиса Гинько (@ginkoalisa, почти 3000 подписчиков).

«Моя близкая подруга мне говорила, что мой голос в сториз звучит ужасно и противно»

Осознанно свой блог я начала вести, когда стала заниматься флетлеем (изображение предметов в плоскости, лежащих на поверхности, сделанное под углом 90 градусов по отношению к объектам съёмки – прим. ред.), в конце 2017 года. Под осознанным ведением я подразумеваю продумывание контента, соблюдение частоты публикаций и т.д. Именно тогда у меня появилась цель научить людей красиво фотографировать свой товар для продажи.

И сначала было очень сложно. Но когда мне начали поступать заказы на фотосъёмку от разных компаний в городе: типографий, магазинов мужской одежды, создателей хендмейд товаров – тогда и почувствовала, что каждая новая публикация приносит новых клиентов. И эта гонка за клиентами меня подстегивала к тому, чтобы не выгореть. Потому как выгорание часто происходит из-за того, что человек не получает признание своей работы. Что-то делает, а это никто не покупает. Тогда ты начинаешь задумываться, правильно ли ты всё делаешь. У меня покупали. Поэтому я делала.

Мысли бросить блог никогда не было. Потому что я всегда знала, если работать над ним, то результат обязательно будет. Аккаунт в Инстаграм я завела ещё в 2013 году и только спустя год наткнулась на один профиль по вязанию. Он и вдохновил меня вспомнить все свои знания на эту тему и начать действовать. Ещё в самом раннем детстве, когда по телевидению рассказывали про Вячеслава Зайцева, я мечтала стать дизайнером. Но почему-то мне тогда казалось, что это мечта не осуществима совсем. А к осознанному пониманию, что я веду блог и хочу делать это более профессионально, я пришла полгода назад. До этого момента я не задумывалась на эту тему и просто наполняла разной информацией свой аккаунт.

Но я не начала ничего делать, пока не убедилась в том, что делаю всё правильно. Для этого изучала разную литературу, потом поступила на курсы дизайна, там было как раз конструирование одежды, что для меня важно.

Все мои близкие к моему занятию относятся очень положительно. Никто никогда не осуждал и не запрещал. Да и мне трудно что-то запретить.

В декрете появилось свободное время, и мне захотелось больше общения, движения, популярности. Поэтому я решила вести свой блог. Долго думала, на какую тему. Сначала это было изготовление и продажа бомбочек для ванны, затем мыловарение и только потом я окончательно поняла, что хочу развиваться в сфере «бьюти».

В начале было ужасно трудно. Когда у тебя 300 подписчиков, и ты вдруг решила всем заявить: «Я блогер! Подписывайтесь на меня!», но никто не подписывается, а, наоборот, твои знакомые начинают отписываться, потому что решили, что у меня не все дома. Это было примерно так: пишешь пост 2 часа, 3 часа красишься для сториз, в итоге – подписалась одна девочка…

Не бросить в самом начале помогла поддержка любимого мужчины, который мне говорил, что это всё временно и помогал, чем мог. И деньгами, в том числе. От близких и друзей кроме насмешек ничего не было. Теперь завидуют. Помню, моя близкая подруга мне говорила, что мой голос в сториз звучит ужасно и противно. И обсуждала это с другими людьми. Но почему-то меня это не трогало.

«В любое время дня и ночи хватаюсь за телефон»

@lab.vera

На блог у меня уходит от 1 часа до 6 часов в день. Всё между делом. Единственное, полезные посты иногда требуют «заморочки». Надо сесть и 2 часа писать, сочинять, делать картинки.

Я в декрете, но на работу возвращаться не планирую. Если ты умеешь продвигать блог и делать контент, то занимаясь им по 8 часов в день, можно заработать три моих старых зарплаты в месяц. Блог – это не моя основная деятельность, я веду его между делом. Пошла гулять – записала сториз, делаю маску для лица – рассказала, как эффект и тд… Моя основная работа – моя семья и мои дети.

@ginkoalisa

У меня уходит достаточно много времени и денег на создание постов. Сначала мне нужно придумать тему. И если мне пришла какая-то идея, то я в любое время дня и ночи хватаюсь за телефон и записываю. Потому что если ты её не записал, то значит потерял.

Затем нужно продумать реквизит для съёмок. Обычно я открываю заметки и прописываю список покупок на вот эту вот съёмку. Самая бюджетная съёмка (это был морской пикник) мне обошлась в 500 рублей, но это самый минимум. Обычно мой кадр «стоит» дороже.

Затем нужно написать текст. Если после публикации пост «зашёл», то тебе начинают писать комментарии. Я стараюсь ответить каждому. У меня пока ещё не так много подписчиков, чтобы я их игнорировала. На эти ответы уходит много времени. Мои домашние сходят с ума. Потому что я с телефоном не расстаюсь.

Сейчас для меня это больше декретное увлечение. Но я уже честно говоря задумываюсь о том, чтобы не возвращаться на работу и делать свой фудблог основным занятием.

@iiaks

На блог и всё что с ними связано у меня уходит около 4 часов. Когда больше, когда меньше. Всё зависит от необходимости. Блог я веду одна, помощников у меня нет. С основной работы я ушла. Всегда хотела работать на себя и в своё удовольствие.

Контент создается сам собой, потому что когда ты постоянно что-то читаешь и чем-то интересуешься, то и тема всегда есть. Тем более, что у меня два направления: одно связано с вязанием и дизайном, а другое – с питанием, спортом и экологией жизни. Я по образованию эколог, поэтому многие вещи знаю. Кроме этого, постоянно учусь на каких-то курсах небольших.

«Лучше что-то сделать, чем не сделать ничего»

@iiaks

Как я продвигаю свой блог? Ставлю всегда геотеги и хештеги. Также постоянно работает реклама в Инстаграме. Кроме этого, участвую в различных марафонах и проектах. Бывают успешные, бывают провальные, но очень редко отказываюсь. Считаю, что лучше что-то сделать, чем не сделать ничего.

@lab.vera

Я пробовала разные инструменты продвижения: рекламу у блогеров, таргетинг и марафоны. Реклама у блогеров – деньги на ветер. Таргетинг идёт неплохо. Один подписчик мне обходится примерно в 2-3 рубля. Сама организую марафоны. В моем марафоне подписчик обходится блогерам в 1-2,5 рубля, а некоторым и в 90 копеек.

@ginkoalisa

Я устраиваю обучающие марафоны с прямыми эфирами. Таким образом я показываю свою экспертность. Ещё уже во второй раз провела конкурс, в котором приглашаю людей получиться хорошо фотографировать. Даю в руки все инструменты и обучаю с помощью интересных заданий. Пользуюсь взаимным пиаром, но подхожу к этому крайне избирательно. Иногда настраиваю таргетинг, особенно когда запускается какой-то марафон или конкурс. Ещё пишу знакомым блогерам, дарю им подарки, предлагаю какие-то услуги взамен на пиар.

«Если вы просто красавица и умница – это никому не интересно».

@ginkoalisa

Как создать успешный блог? Для начала стоит зажечься какой-то идеей. Взвесить всё. Написать цели, ближайшие и дальние. Обязательно трезво оценить свои силы и написать, что я могу сделать для того, чтобы осуществить их. Потом составить контент-план, о чём можешь разговаривать и чем бы ты мог быть интересен. Затем распланировать публикации на месяц, продумать, какие фото потребуется. И идти вперёд, не оборачиваясь назад. Потому что начинать всегда очень тяжело.

@lab.vera

Если нет денег и времени, то можно и не начинать, ничего не выйдет. В Инстаграме так много блогеров, поэтому, чтобы выделиться, нужно прыгнуть выше головы! Если вы просто мамочка в декрете, которая никогда не унывает, всё успевает и мотивирует, то вы никому не интересны. Нужна фишка, идеи. Если вы красавица и умница – это тоже никому не интересно. Людям нравятся эмоции. Какое-то веселье или, наоборот, треш. Даже если вы обучились на курсах по SMM и у вас много денег. Есть у меня подружки, которые каждый месяц накручивают подписчиков дешёвыми гивами (от англ. GiveAway – конкурс с обещанием разыграть призы среди подписчиков, выполнивших определённые условия – прим. ред.). Даже покупают рекламу за 2, 3 и 5 тысяч – и всё впустую.

@iiaks

Поставить цель. Определиться с тематикой. Развиваться в своём направлении, обучаться. Становиться профессионалом. Найти свой стиль. Быть оригинальным, не похожим, самобытным. А ещё всегда оставаться собой и самое главное – верить в свои силы!

«Мне постоянно пишут гадости»

@iiaks

Мне что-то плохое пишут очень редко. Пока блог небольшой, наверное, поэтому. Возможно, ещё потому что не поднимаю горячих и спорных тем. Но если поднимаю, то негатив бывает. Я успокаиваюсь и отвечаю. Если очень резкое высказывание, то блокирую аккаунт. Нам точно не по пути.

@ginkoalisa

У меня почти нет хейтеров, хотя говорят, что наличие хейтеров – это показатель хорошего блога. За все время у меня было три случая хейтерства. Но я быстро нашла способ, как с ним бороться. Я выкладываю ситуацию в сторис, и люди понимают, что лучше со мной дел не иметь. А вообще я себя позиционирую очень дружелюбно и таких заядлых ненавистников, которые мне каждый раз пишут гадости, у меня нет. И даже с теми, с кем были распри, мы в итоге все решили мирным путём.

@lab.vera

Мне постоянно пишут гадости. Один молодой человек как-то сказал: «Ты такая же заспанная, как и все родители». Я ему объяснила, что я такая же, как и все. Я не модель и не звезда. Я не делаю губы-сосиски и не использую прочие атрибуты инстаграмных див. Мне часто пишут комментарии по поводу моей внешности. Мол, раз у меня бьюти-блог, то я должна выглядеть, как Ким Кардашьян. Но я никому не должна ничего, правда. Поэтому выгляжу, как выгляжу, и не переживаю из-за хейтеров.

Однажды мы с подписчицей не сошлись во мнениях по поводу того, должны ли быть иностранцы в подписчиках или нет. У этой девушки было 16 тысяч подписчиков, и большая часть – арабы, турки и т.д. Я пыталась объяснить, что это тоже самое, что их совсем нет, и я таких удаляю, чтобы не портить статистику. А она мне сказала, что у красивых девушек такие подписчики должны быть. Так я поняла, что я не красивая. Кстати, после этого на меня устроили атаку маленькие девочки – остальная часть подписчиков этой дамы. Они комментировали мои посты и писали мне гадости. Я игнорировала их полностью. Вот такие блогерские войны…



Ещё раз, на всякий случай. Согласно сервису «Грамота.ру»:

Сториз или сторис? По поводу сторис и сториз нормативной рекомендации нет. Кроме этого, нет оснований писать это слово с большой буквы.

Блогер или блоггер. В русском, в отличие от английского, согласная перед -ер, -инг не удваивается, если есть однокоренное соответствие с одиночной согласной (пусть даже тоже заимствованное), то есть пишем блогерИнстаграм или «Инстаграм». Нормативно – с прописной буквы, в кавычках: «Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм». Но в бытовом употреблении возможно написание со строчной, без кавычек: фото в инстаграме, пост в твиттере.