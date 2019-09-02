С 27 августа по 1 сентября на аэродроме Жуковский проходил Международный авиационно-космический салон «Макс-2019». В субботу и воскресенье все желающие могли посетить одну из крупнейших площадок, на которой демонстрировались новейшие достижения отечественных и зарубежных предприятий авиационной и космической промышленности.



Но всё же самой интересной составляющей для зрителей неизменно остаётся лётная программа, во время которой российские и зарубежные пилоты демонстрируют возможности летательных аппаратов, а также своё виртуозное владение этой самой техникой.



В субботу, 31 августа, представители редакции РИА «7 новостей» посетили площадку авиасалона.



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Полюбовавшись выставленными самолётами и вертолётами, прогулявшись по демонстрационным павильонам и вдоволь насмотревшись на сувенирную продукцию, мы отправились искать себе место на поле перед взлётной полосой.



Участие в лётной программе приняли пилотажные группы – «Русские Витязи», «Соколы России», «Стрижи», «Русь», «Колибри», «Первый полёт», ANBO, Baltic Bees Jet Team.



Ждать начала их выступлений посетителям салона пришлось около двух часов. Старт был задержан не по техническим причинам, а из-за густого тумана. Но уже к полудню, вняв мольбам зрителей и организаторов, в небе показалось яркое солнце, а туман отступил.



Экипаж Ил-76 не только открыл лётную программу, но и оценил погодные условия. После приземления самолёта зрители с облегчением услышали, что летной программе быть!



Следом в небо поднялись дебютанты «Макса» – пилотажная группа из Литвы «ANBO», выступившая на спортивно-пилотажных самолёётах Як-50. Полное название авиагруппы на литовском – Presidential Team ANBO (АНБО). Сама аббревиатура расшифровывается как «Аш нори бути ори» и означает в переводе с литовского «Я хочу быть в воздухе».



В своём выступлении пилоты продемонстрировали полный комплекс фигур сложного и высшего пилотажа – бочки, петли, эффектные роспуски, сложные встречные проходы на малом сближении.



Стоит отметить, что возглавляет работу группы бывший президент Литвы Роландас Паксас, закончивший Ленинградскую академию гражданской авиации во времена СССР.



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Ещё одним ярким участником стала пилотажная группа «Первый полёт» во главе с Ириной Марковой, выпускницей Санкт Петербургского университета гражданской авиации. Она – мастер спорта СССР, летает практически на всех типах самолётов. В пилотажной группе лётчица выступает на Як-54, её коллеги-мужчины – на Як-52. На сегодняшний день это единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолётах. В этом году аэроклуб «Первый полёт» отметил своё 10-летие.



Помимо яркой запоминающейся программы, пилотажная группа, используя новейшие достижения техники, «написала» в голубом небе «МАКС-2019». Восторг зрителей был безграничным!



Ещё одной женщиной-пилотом, выступившей на «Макс-2019», стала Светлана Капанина. Она – абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, Заслуженный тренер России, Заслуженный мастер спорта России, лётчик-инструктор 1-го класса.

Особую радость у рязанцев вызвал полёт экипажа Бе-200 — одного из самых необычных многоцелевых самолётов. Он был разработан на основе и с использованием идей, заложенных в предшественника – амфибию А-40. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов. По ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире. Почему он так порадовал рязанцев? Потому что именно этот самолёт принимал участие в тушении пожаров на территории Рязанской области в 2010 году. Экипаж самолёта под радостные приветствия зрителей выпустил водный запас, окрашенный в цвета российского флага.



Традиционными овациями зрители встречали лтчиков пилотажных групп «Стрижи», «Русские Витязи», «Соколы России» и «Русь». Как сказал комментатор, «если после наших выступлений кто-то из присутствующих здесь мальчишек и девчонок решит связать свою жизнь с авиацией, значит мы делаем свою работу не зря». Пилоты продемонстрировали сложнейшие элементы, находясь порой на расстоянии буквально в метр от соседнего самолёта. Захватывающие виражи, тюльпаны, сердца, пронзённые стрелой, дымовые и световые эффекты – всем этим в полной мере смогли насладиться пребывающие в бесконечном восторге зрители.



Стоит отметить, что 31 августа авиасалон «Макс-2019» посетило рекордное количество зрителей – 203 тысячи человек.



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Не обошлось и без ложки дёгтя, которая ждала зрителей на выходе. Перекрыв все проходы, через которые зрители проходили на авиасалон, организаторы оставили только три выхода, разделив их по парковочным зонам. Больше всех не повезло тем, чьи машины и экскурсионные автобусы были оставлены в зонах Р3 и Р4, потому что их выпускали вместе со зрителями, которые садились в бесплатные автобусы до ближайших станций метро.



Людей выпускали партиями, по мере наполняемости автобусов. В жаре, духоте и тесноте людям, приехавшим на «Макс-2019» целыми семьями, с маленькими детьми и пожилыми родителями, пришлось отстоять довольно долго. На выходе измученные долгим ожиданием зрители скандировали организаторам только одно слово – «Позор».

Но честно стоить отметить, что это была единственная туча на безупречно голубом небе авиасалона «Макс-2019».

