А вы уже распланировали новогодние каникулы?

Опытные путешественники готовятся к экспедициям заблаговременно: продумывают маршрут, находят интересные места для экскурсий или походов, договариваются о проживании и закупают билеты. Несмотря на то, что лето только закончилось, пора подумать о новогодних праздниках. Как спланировать новогодний семейный вояж?

Собираем компанию

Всегда интересно провести Новый год с любимыми и родными. Однако праздник в большой компании не менее интересен и зачастую запоминается намного ярче. Соберите одноклассников ваших детей, устройте новогодний выездной корпоратив, спишитесь в соцсетях с однокурсниками или просто найдите агентство, которое формирует сборные туры.

Ищем интересные события

В Интернете немало сайтов, аккумулирующих информацию о фестивалях, концертах, шоу и празднествах. Сайт Kassir.ru с легкостью подскажет мероприятия в Самаре на Новый год, фестивали Дальнего востока или лучшие святочные гуляния Воронежа. Новогодние елки и представления уже собраны на одном онлайн-ресурсе. Осталось выбрать самое интересное и купить заранее билеты.

Подбираем вариант проезда

Билеты на поезда к новогодним каникулам раскупают за пару часов от начала продажи. Учтите, что часть билетов оптом резервируют туристические операторы для организованных групп, поэтому количество мест резко ограничено. Не нужно бояться ранней покупки – будьте оптимистами и не настраивайтесь на срыв планов. Нет ничего более мотивирующего не заболеть гриппом, чем выкупленные билеты в путешествие.

Выбираем жильё

Новогодние праздники – горячая пора для курортных отелей и гостиниц вблизи резиденции Деда Мороза и Золотого Кольца. Лучшие номера в частных пансионатах забронированы еще в прошлом году. Оставшиеся номера прямо в эту минуту активно просматривают тысячи туристов: раннее бронирование экономит до 30% бюджета отпуска.

Во избежание знакомства с неприятным словом «овербукинг» турагенты рекомендуют перепроверять подтверждение брони непосредственно у владельцев отеля (даже если онлайн-агрегатор обещает, что выбранный номер свободен на ваши даты).

Планируем чудеса

Новый год и Рождество – это волшебство и сказка. Постарайтесь заранее подготовить для ваших близких и друзей что-то совершенно неожиданное или приятное: билеты на ледовое шоу или цирковое выступление, концерт любимой группы или гала-ужин в компании звезд. Чудеса сбываются – это Новый год!