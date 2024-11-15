Абсолютно музыкальный уик-энд! Афиша мероприятий Рязани на выходные 16-17 ноября

Потихоньку приближается самый волшебный и по совместительству заключительный месяц в году. Разумеется, при виде красоты падающего снега и начинающихся работ по украшению города сердцу хочется петь. Что ж, рязанцы и гости города, радуйтесь, ибо на этих выходных оно наслушается народной, классической и ретро-музыки вдоволь!

16 ноября, суббота

Выставка «О чем молчит музыка» (12+), Фотодом – двери экспозиции фоторабот Сергея Газетова, служащей стартом целого культурного проекта, открыты для всех желающих, ибо вход свободный, еще с 14 ноября. Всё, что составляет представляемый нами мир музыки, олицетворение фразы «О чем молчит музыка» находит в ней отражение – от момента создания музыкального инструмента до личности музыканта. Работает выставка до 14 декабря с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00.

Рязанские хоромы. «Любовь моя – Рязанский хор» (6+), Рязанская филармония – программа, посвященная истории Рязанского хора и рязанской народной песни, поразит зрителей не только музыкой, но и аутентичным антуражем, воссозданный благодаря подлинным инструментам и костюмам Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова. Билеты на мероприятие можно приобрести по Пушкинской карте, начало в 14:00.

Фестиваль музыкально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» (12+), МКЦ – также с 14:00 в стенах Муниципального культурного центра фестиваль ВИА «Мамина пластинка» поможет зрителям погрузиться в ностальгию по 60-м, 70-м, 80-м годам прошлого века благодаря исполнению хитов соответствующих лет. Посетить концертную программу в том числе можно с помощью Пушкинской карты.

17 ноября, воскресенье

Концерт «Рябина, ты рябина!» (6+), ДК «Приокский» – группа «Балалайка-62» исполнит лучшие русские народные песни и авторские композиции, ставшие хитами, популярными в сети. Коллектив, являющийся финалистом вокального телепроекта «Новая Звезда» и частым гостем федеральных телепрограмм, таких как «Привет, Андрей», «Поле Чудес» и другие, однозначно скрасит ваш выходной! Начало в 16:00.

Балет «Белоснежка и 7 гномов» (0+), МКЦ – завершаем настоящей сказкой! Московский Театр «Корона Русского Балета» поведает рязанскому зрителю историю о любви, добродетели, надежде и вере в лучшее. Легенда, живущая уже более двух веков, повествующая о прекрасной героине, воплотится на сцене Муниципального культурного центра в хореографии А. Емельянова в 16:00.