«А я тогда люблю Ляйсан»: на шоу «Караоке Клаб» развернулась мощная сцена ревности

30 мая в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск музыкально-развлекательного шоу «Караоке Клаб» (16+). Здесь российские селебрити не только поют, но и проходят испытания на интеллект, скорость, смекалку, вокальные данные и физическую силу. Ведёт шоу Тимур Батрутдинов, а Гарик Харламов оценивает выступления участников вместе с одним из своих звёздных друзей. Также жюри будет помогать робот, которому Тимур дал скромное имя — Сигмабот.

В этом выпуске в кресло жюри вместе с Гариком Харламовым сядет его супруга — актриса Екатерина Ковальчук. В команде Люси Чеботиной будут актёр Никита Кологривый, комик Антон Иванов, репер Токсис, а также певец и композитор Socrat. Соревноваться с ними будет команда Романа Каграманова — блогеры Аня Покров и Леша Янгер, певица Milana Star и комик Андрей Минин.

Екатерине Ковальчук придётся решать, кому из участников отдать свой балл, из-за чего у супружеской пары будут возникать споры.

«Я так давно не смеялась! Я что-то не то сказала? Антон, я тебя очень люблю!», — признается Екатерина Ковальчук. На что Гарик Харламов в недоумении пошутит: «Здорово! А я тогда люблю Ляйсан! Вот это шоу!».

Фото пресс-службы ТНТ

Программа начнётся с конкурса «Тудым – Сюдым». В нём участникам предстоит петь и параллельно бегать в разные стороны, нажимая на кнопки «Да» и «Нет». Никита Кологривый будет угадывать существующие и несуществующие названия турецких сериалов, а Milana Star — реальные имена селебрити.

Второй раунд — «КилоГрэмми». Участники будут петь обычные песни, держа в руках обычный микрофон… весом в 24 килограмма. Выиграет тот, кто продержится дольше всех.

Затем звёздам предстоит разбивать посуду своим голосом, угадывать композиции, зашифрованные искусственным интеллектом, показывать свою эрудицию, исполнять песни и подстраиваться под то, как быстро меняется жанр.

Финальным и самым сложным испытанием будет конкурс на силу, выносливость и смелость. В этот раз участники поучаствуют в настоящем родео: они должны будут петь и пытаться продержаться на быке как можно дольше. Та, команда, которая выиграет сегодня получит шанс пройти дальше и соревноваться с сильнейшими командами в финале.

Подпевайте с любимыми артистами всей семьей уже сегодня в шоу «Караоке Клаб» в 21:00 на ТНТ!