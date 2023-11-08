96-летняя вдова ветерана ВОВ пожаловалась в прокуратуру Рязанской области

В Рязанской области с жалобой в прокуратуру обратилась 96-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны.

7 ноября первый заместитель прокурора области Никита Зубко лично посетил заявительницу у неё дома, сообщает пресс-служба ведомства.

Капиталина Васильевна обратилась по вопросам приватизации земельных участков, бездействия органов в связи с порчей ее имущества, а также неудовлетворительной работы управляющей компании.

По результатам приема принято обращение, организованы надзорные мероприятия, результаты проверки поставлены на контроль.