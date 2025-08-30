930 человек приняли участие в рязанской «змейке» в честь юбилея города

29 августа в Верхнем и Нижнем парках отметили 930-летие Рязани. На фестивале «Рязанское гостеприимство» для гостей была организована концертная программа в исполнении коллективов и солистов Рязанской области, работали интерактивные площадки муниципалитетов региона, были организованы экскурсии по парку.

Начался праздник в Нижнем городском саду. Представители муниципалитетов Рязанской области и коллективы города Рязани в народных костюмах, а также представители Молодежного совета прошлись по парку традиционной рязанской «змейкой», которая является аутентичным элементом русского танца. Всего в танцевальном флешмобе приняли участие 930 человек. Затем в парке выступили финалисты «Российской студенческой весны» с лучшими творческими номерами.

В Верхнем городском парке все желающие могли познакомиться с музыкальными коллективами, творчеством и ремеслом 14 муниципальных образований Рязанской области. Мастерицы региона представили мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках, гончарному мастерству, ткачеству и созданию гобелена из цветов. Рязанские ТОС представили фотозону и несколько интерактивных площадок.