93% семей в Рязанской области состоят в законном браке

В Рязанской области живёт 261 тысяча семей, из которых 93% официально зарегистрировали брак. 15 мая, во Всемирный день семьи, региональную статистику приводит Рязаньстат.

Больше всего законных браков – по 88,9 тысяч – в возрастных категориях от 35 до 45 и от 55 до 65 лет. 33,3 тысячи молодых пар официально зарегистрировали отношения.

Лидеры по количеству семей на каждую тысячу жителей – Ермишинский, Клепиковский и Захаровский районы.

57 тысяч рязанских пар имеют несовершеннолетних детей. Больше всего многодетных родителей (3 и более детей) в Александро-Невском районе – 13,3% от общего количества семей с детьми. В Милославском районе их 11,9%, в Скопинском – 10,7%. Меньше всего – 4,9% – в областном центре.

Среди родителей до 35 лет многодетными являются 1 тысяча семей.