92% заявлений на пособие семьям с детьми от 8 до 17 лет рязанцы подали в электронном виде

Большинство услуг Пенсионного фонда России предоставляются в электронном виде. Для их получения нет необходимости лично приходить в клиентскую службу, а получить нужную информацию или подать заявления можно через Личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте ПФР pfr.gov.ru.

Электронный кабинет позволяет обратиться за оформлением большинства выплат Пенсионного фонда и следить за их начислением. Например, с 1 мая рязанские семьи могут подать заявление на пособие семьям с детьми от 8 до 17 лет. В Рязанской области уже подано свыше 42 тысяч заявлений, из которых более 39 тысяч (92%) было направлено дистанционно, с помощью портала Госуслуг.

Чтобы получить выплату, необходимо подать только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. В настоящее время Отделение ПФР Рязанской области осуществляют межведомственное взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными учреждениями в части обмена информацией и документами, необходимыми для получения гражданами государственных услуг.

Гражданам больше не требуется представлять справки о доходах, трудовой занятости или документы, подтверждающие имущественную собственность. Пенсионный фонд самостоятельно запросит сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов ЗАГС, Федеральной налоговой службы, Росреестра и других органов и организаций. Такое взаимодействие позволяет избавить людей от необходимости обращения в другие учреждения для предоставления справок, а также способствует сокращению сроков рассмотрения заявления.

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.