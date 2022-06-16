907 эвакуированных остаются в ПВР Рязанской области

Среди 907 прибывших с территории проведения специальной операции на Украине — 292 ребёнка. Об этом сообщает оперативная группа областного правительства. Приехали самостоятельно 226 человек, – говорится на сайте правительства Рязанской области.

Госпитализированы 8 человек. 1468 человек обратились на «горячую линию» областного Минтруда и соцзащиты по вопросам трудоустройства, размещения и оказания материальной помощи.

Более 13,5 млн рублей поступило на счёт помощи прибывшим в Фонде социальной поддержки населения. Федеральные единовременные выплаты 10 тысяч рублей получили 1373 человека.