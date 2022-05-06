9 мая рязанцев угостят солдатской кашей

9 мая рязанцев угостят настоящей солдатской кашей. Несколько точек, где будет работать полевая кухня, в городе в День Победы организует МП «Детское питание», сообщает пресс-служба администрации.
Точки раздачи каши в Рязани будут работать:
- в Кремлёвском сквере около часовни и у памятника Сергею Есенина (после 10.00);
- в ЦПКиО (после 15.00);
- в Лесопарке (после 12.00).
Как отметили организаторы акции, солдатская каша – один из символов памяти бессмертного подвига советских солдат. Планируется приготовить более 4 тысяч порций.