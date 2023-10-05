Четверг, 5 октября, 2023
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9-летний мальчик спас двух детей, тонувших в горной реке

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вакцинация

На Алтае в Залесовском районе 5-летняя девочка и ее 4-летний брат едва не погибли в опасной реке. Детей спас из воды 9-летний Егор Усольцев, пишет «Комсомольская правда».

ЧП произошло 29 сентября в селе Черемушкино Залесовского района. Родственники, приехавшие погостить к бабушке, играли с другими детьми. В какой-то момент ребята пошли мыть руки к речке. В месте, которое селяне называют «омуток», дети оступились и упали в воду.

Девочка сумела схватиться за куст. Её Егор спас первой. Мальчика унесло вниз по течению. Юный спасатель бежал за ним по берегу 200 метров, затем нырнул в реку с мостика.

Парень схватил утопающего за капюшон и сумел вытащить на берег.

Затем на помощь пришли взрослые: сотрудница детского сада Татьяна Камко и её муж Иван.

— Он был весь синий, а ушки даже фиолетовыми, не дышал, тело было обмякшим, я тоже думала, что умер, — рассказала женщина.

Тем не менее, ребёнку начали делать искусственное дыхание. Прибежавшая девочка кричала, просила спасти брата.

Мальчик подал признаки жизни через 15 минут реанимационных мероприятий. Прибежала мать мальчика, приехала скорая помощь.

Уже на кушетке в машине скорой мальчик заплакал.

4-летнего мальчика выписали из больницы, по словам сотрудницы скорой помощи, в его медкарте есть запись о пережитой клинической смерти.

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