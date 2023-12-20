Среда, 20 декабря, 2023
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9 человек слегли с сальмонеллёзом после посещения рязанского кафе

7info7
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В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области сообщили: 9 человек слегли с кишечной инфекцией после посещения кафе. Все они госпитализированы, сейчас их состояние удовлетворительное.

У семи заболевших выделен возбудитель сальмонеллёза. Причины возникновения заболеваемости сейчас устанавливаются, проводятся лабораторные исследования. В кафе отобраны образцы готовой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследование сотрудников. Проведены дезинфекционные мероприятия.

С целью устранения выявленных нарушений юридическим лицом принято решение о приостановлении его деятельности с 15 декабря. Ранее ya62 сообщал, что речь идёт о ресторанах «Ёлки», «Разговоры» и о баре «Марка».

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