9 человек слегли с сальмонеллёзом после посещения рязанского кафе

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области сообщили: 9 человек слегли с кишечной инфекцией после посещения кафе. Все они госпитализированы, сейчас их состояние удовлетворительное.

У семи заболевших выделен возбудитель сальмонеллёза. Причины возникновения заболеваемости сейчас устанавливаются, проводятся лабораторные исследования. В кафе отобраны образцы готовой продукции и сырья, смывы с поверхностей, обследование сотрудников. Проведены дезинфекционные мероприятия.

С целью устранения выявленных нарушений юридическим лицом принято решение о приостановлении его деятельности с 15 декабря. Ранее ya62 сообщал, что речь идёт о ресторанах «Ёлки», «Разговоры» и о баре «Марка».