9% автомобилистов в России купили права

Результаты исследования, проведённого сайтом Drom среди своих пользователей, приводит Газета.ру. В опросе, который проводился с 6 по 14 июня, участвовали более 13 тысяч человек.

Больше всего водителей с купленными удостоверениями на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга – примерно 14%. Меньше всего таких автомобилистов в Хакасии, Якутии и в Камчатском крае — около 4%.

Практический экзамен по вождению с первого раза сдали 62% респондентов, 17% – со второго раза, 6% — с третьего, а 4% — с четвёртой или более попытки. Не сдали вождение 2% участников исследования.