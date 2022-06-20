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Понедельник, 20 июня, 2022

9% автомобилистов в России купили права

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Татьяна Проводина

9% автомобилистов в России купили права

Sale фото создан(а) standret - ru.freepik.com

Результаты исследования, проведённого сайтом Drom среди своих пользователей, приводит Газета.ру. В опросе, который проводился с 6 по 14 июня, участвовали более 13 тысяч человек.

Больше всего водителей с купленными удостоверениями на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга – примерно 14%. Меньше всего таких автомобилистов в Хакасии, Якутии и в Камчатском крае — около 4%.

Практический экзамен по вождению с первого раза сдали 62% респондентов, 17% – со второго раза, 6% — с третьего, а 4% — с четвёртой или более попытки. Не сдали вождение 2% участников исследования.

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