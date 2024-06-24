87% россиян выступают за получение высшего образования в современном мире

В современном обществе вопрос необходимости получения высшего образования является как никогда актуальным. С одной стороны россияне признают, что обучение в вузе открывает множество перспектив и возможностей. При этом сегодня в России регулярно появляются новые профессии, и вузы не всегда успевают адаптироваться к требованиям рынка. Как относятся россияне к высшему образованию? Мнением жителей поделилось социологическое агентство «Вебер».

83% опрошенных граждан убеждены, что учиться необходимо на протяжении всей жизни.

87% респондентов считают, что получение высшего образования в современном мире является обязательным или желательным. Ровно столько же хотели бы, чтобы их дети/внуки обязательно получили высшее образование.

В рамках опроса выделили несколько основных причин, по которым люди решают учиться в вузе.

Топ-5:

1) Увеличение шансов на построение успешной карьеры – 51%

2) Увеличение шансов на получение более высокого дохода – 50%

3) Увеличение шансов на трудоустройство – 49%

4) Повышение социального статуса – 33%

5) Получение «корочки», диплома о высшем образовании – 30%

По мнению 92% опрошенных, человек без высшего образования может зарабатывать больше, чем выпускник вуза. При этом мнения респондентов о том, можно ли устроиться на хорошую работу без высшего образования, разнятся: 49% россиян считают, что можно, а 45% придерживаются обратной позиции.

Большинство граждан убеждены, что от престижа вуза зависит успешность трудоустройства (70%) и карьерное положение (61%). Но некоторые распространённые стереотипы россияне считают ложными.

Так, опрошенные не согласны с тем, что:

– Качественное высшее образование можно получить только в столичных вузах

– Наличие высшего образования гарантирует получение высокого дохода

– Красный диплом гарантирует отличную карьеру

37% граждан считают, что высшее образование в России лучше зарубежного.

Общероссийский онлайн-опрос проводился 7-10 мая методом River Sampling. Было опрошено 1200 человек.