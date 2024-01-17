Среда, 17 января, 2024
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85-летний рецидивист вновь совершил убийство

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
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В Горно-Алтайские 85-летнего неоднократно судимого мужчину вновь обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Алтай.

Уголовное дело в отношении пожилого мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 105 У РФ (убийство). Из колонии рецидивист, отбывавший наказание за убийство, вышел в июле 2023 года. Он жил на улице Горького в республиканской столице.

Новое преступление, по версии Следкома, совершено ночью 6 сентября. У себя дома во время пьянки обвиняемый поссорился с гостем. Мужчина нанёс оппоненту ножом и кулаком 13 ударов в область головы, лица, шеи, грудной клетки. 64-летний пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Рецидивиста задержали и отправили в СИЗО.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, — говорится в сообщении Следкома.

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