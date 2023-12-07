80% россиян никогда не обращались за помощью к психологу

Каждый второй житель России верит в пользу психологов, при этом 80% к ним никогда не обращались. К такому выводу пришло социологическое агентство «Вебер», проанализировав данные опроса.

Как показало исследование, 48% респондентов считают, что обращение к специалистам в области психологии приносит пользу и помогает решить проблемы.

По мнению опрошенных, чаще всего за психологической помощью обращаются люди:

– столкнувшиеся со сложными жизненными обстоятельствами – 39%;

– имеющие достаток выше среднего – 35%;

– люди с психическими расстройствами – 30%.

Две трети (65%) россиян не считают обращение к психологу чем-то постыдным.

Напомним, в Рязани действует Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по адресу: ул. Чкалова,1, корп.3. Его специалисты оказывают помощь как детям, так и взрослым.

«Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.