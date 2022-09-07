8 сентября на нескольких улицах Рязани отключат электричество

В четверг, 8 сентября, на нескольких рязанских улицах будет отключено электричество.

Как сообщает сайт администрации Рязани, с 9 до 15:30 электроэнергию отключат по адресам:

ул. Стройкова, д. с 98 по 112 (чётная сторона),

ул. 14-ая Линия, д. с 28 по 64 (чётная сторона), д. с 19 по 47 (нечётная сторона),

ул. 7-ой проезд Осипенко, д. с 1 по 16,

ул. 6-ой проезд Осипенко, д. с 1 по 16,

ул. 5-ый проезд Осипенко, д. с 1 по 4, д. с 7 по 10, д. с 12 по 16,

ул. Ленинского Комсомола, д. с 127 по 141, д. 147 (нечётная сторона), д. с 140 по 148 (чётная сторона),

ул. 4-ый проезд Осипенко, д. с 2 по 5, д. с 7 по 11, д. 13, д. 15,

ул. Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67, д. 71.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии.